Circolo di Burraco: nuovo direttivo e un corso per principianti

Nuovo Consiglio direttivo del Circolo Burraco Pro Vercellli. Salvatore Russo è stato eletto alla unanimità presidente, subentrando a Lores Di Maggio dimissionaria; vice presidente Liliana Bonaccini, segretaria Anna Serati, consigliere Piera Cossu e Claudia Broglio. Durante l'assemblea è stato presentato il programma degli eventi che il Circolo riprenderà a organizzare fino a fine anno e durante il 2023, riprendendo vivacemente l'attività dopo il lungo periodo di sospensione dovuto alla pandemia e al cambio di sede con la recente inaugurazione dei locali in via Fratelli Garrone 20, dove si gioca il mercoledì, venerdì e domenica pomeriggio, oltre al martedì e sabato sera.

I soci iscritti al momento sono circa 120, parecchi anche non vercellesi ma nello spirito della convivialità e del crescente interesse, il Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare il nuovo corso di gioco del Burraco per quanti volessero, gratuitamente, avvicinarsi ai tavoli verdi: inizierà Giovedì 13 ottobre alle ore 15.30 nella sede, e durerà fino alle feste di Natale. Per informazioni: 351-2205588.

Tra le iniziative in programma con l'anno nuovo, oltre al Torneo Regionale sospeso dal 2020 e che ha sempre richiamato in città centinaia di giocatori, anche il Torneo dei Presidenti per commemorare il ricordo di due tra i fondatori del Circolo che hanno dato grande impulso alla attività, Maria Teresa Borasio ed Elio Chimento.