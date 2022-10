Casella: «Abbiamo fatto una figuraccia»

E' un Alex Casella tra il deluso e l'arrabbiato quello che analizza l'incredibile sconfitta della Pro a Busto Arsizio: "Soprattutto nel secondo tempo siamo scesi in campo senza cuore e senza carattere e non possiamo permetterci questo. Non conta come sia arrivata la sconfitta o il fatto d'aver incassato due reti nel finale con l'uomo in più. Era necessario fare risultato per dare un altro indirizzo alla stagione che sta prendendo una piega poco favorevole. Siamo partiti con obiettivi precisi ed è necessario che tutti, a cominciare dal sottoscritto, tirino fuori il carattere e dimostrare l'attaccamento alla maglia. Dirigenti e soprattutto tifosi meritano senz'altro di più rispetto a quello che stiamo dando. Con la Pro Patria abbiamo, inutile negarlo, abbiamo fatto una figuraccia. Alla ripresa degli allenamenti dovremo cambiare immediatamente passo per iniziare a raccogliere punti. Il campionato avanza e c'è bisogno di una decisa sterzata perché dopo la sconfitta con il Novara siamo entrati in un vortice negativo dal quale occorre uscire al più presto".