Paci, Iotti, Casella: commenti a Pro Vercelli-Renate

Mister Massimo Paci "promuove" i 90' della Pro contro il Renate: "Siamo partiti un po' troppo "bassi" soffrendo il possesso palla del Renate anche se, a parte il gol, i lombardi non si sono mai resi pericolosi. Poi con il cambio di modulo e il passaggio a quattro siamo cresciuti. Abbiamo pareggiato, mantenendo sempre il controllo del gioco. Nella ripresa la squadra ha creato diverse situazioni nelle quali avremmo meritato di segnare; per contro non ricordo interventi del nostro portiere. Nel complesso una buona prestazione contro una squadra forte e ben impostata. Quando riusciremo a trovare il giusto equilibrio potremo toglierci soddisfazioni. Adesso dobbiamo recuperare per la lunga trasferta di Trieste: sapevamo che l'inizio di campionato non sarebbe stato semplice, ma il buon finale del match con il Renate fa ben sperare".

Uno dei protagonisti dell'1-1 del "Robbiano-Piola" è stato Ilario Iotti: "Abbiamo dato la risposta che volevamo dopo la sconfitta di Trento. Il punto? Avremmo meritato qualcosa in più, ma non buttiamo via questo pareggio. Non era facile reagire dopo la gara di sabato e il gol incassato dopo pochi minuti. Invece abbiamo recuperato e messo più volte in difficoltà l'avversario. Sicuramente abbiamo un organico che ci permette cambi tattici nel corso dell'incontro. Lo stesso vale per il turn over: il campionato è lungo e il mister fa le scelte. Tutti dobbiamo farci trovare pronti anche se gioca solo pochi minuti".

Soddisfatto anche il ds Alex Casella: "La squadra riscattato lo scivolone di Trento. La reazione e il cambio di modulo hanno permesso di recuperare e sfiorare il successo. Continuiamo su questa strada. L'uscita di Rizzo? Dopo il primo tempo ha accusato un problema muscolare. Ha provato a rientrare ma precauzionalmente è stato tenuto a riposo. Valuteremo le sue condizioni. Nel complesso una buona prova con una ripresa nella quale, a detta anche dei dirigenti del Renate, avremmo meritato qualcosa di più"-