Altra discarica in strada: controlli in via Ariosto - foto

L'attività di controllo alla ricerca dei "furbetti" dei rifiuti prosegue con una serie di controlli che interessano varie zone della città.

Nella giornata di giovedì, in via Pisa, sette persone hanno ricevuto altrettante sanzioni da 100 euro per aver lasciato in strada ingombranti e sacchi neri contenenti materiali di vario genere.

Sabato i controlli si sono spostati nella zona di via Alfieri: dove faceva bella mostra di sé un'altra discarica improvvisata.

«Non sempre si trovano i responsabili - precisa il vice sindaco, Massimo Simion - tuttavia l'impegno dell'amministrazione è continuo e rivolto a scoraggiare e sanzionare quanti lasciano in strada materiali che andrebbero smaltiti diversamente».