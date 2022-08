Stadio Piola, ultima settimana di lavori

Ultima settimana di lavori per la sostituzione del manto sintetico dello stadio Silvio Piola. Gli interventi, iniziati a metà luglio e che non si sono mai fermati, hanno visto Comune e Pro Vercelli alleati per la riqualificazione dell'impianto di via Massaua che si presenterà all'avvio del campionato con un terreno di gioco del tutto rifatto.

Prima di Ferragosto son stati ultimati i lavori di posa del nuovo manto, come si vede nelle immagini e nel video diffuso dal Comune.