Nuovo sintetico allo stadio Piola, arrivano i 200mila euro del Comune

La giunta comunale dà il via libera al trasferimento di un contributo da 200mila euro, che la Pro Vercelli utilizzerà per il rifacimento del manto sintetico dello stadio Silvio Piola. Un'opera non più rinviabile, dal momento che l'attuale fondo, troppo vecchio, rischiava di non ottenere più l'omologazione per ospitare le gare di campionato. Nelle scorse settimane il finanziamento aveva avuto il via libera anche dal Consiglio comunale.

«L'intervento - spiega il sindaco, Andrea Corsaro - ha per il Comune una duplice valenza: da un lato contribuiamo a mantenere in condizioni ottimali una struttura sportiva storica qual è il nostro stadio che, pur essendo in concessione alla Pro Vercelli, appartiene comunque al patrimonio comunale. Dall'altro l'operazione di rifacimento del manto va anche a beneficio del campo Ardissone di via Vicenza, dove giocano le giovanili».

Il vecchio sintetico del Piola, infatti, verra spostato sul campo del centro sportivo Belvedere, un'altra delle strutture sportive di proprietà comunale. Sull'impianto di via Vicenza erano stati fatti alcuni interventi nell'ambito di uno dei primi bandi di Sport Missione Comune al quale aveva partecipato Vercelli. «Il posizionamento del sintetico rappresenta un ulteriore investimento che va a favore, in questo caso, degli atleti più giovani», aggiunge il sindaco.

A gestire i lavori sarà la Pro Vercelli: anche la società sportiva investirà una somma significativa, circa 150mila euro, sul rinnovo del manto sintetico. L'obiettivo è completare tutti gli interventi nel corso dell'estate, prima che del ritorno in campo dei Bianchi. Gli interventi sul campo di via Massaua dovrebbero iniziare entro una decina giorni.