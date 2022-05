Dal Comune 200mila euro per rifare il sintetico del Piola

Con 200mila euro, inseriti in una variazione di bilancio da poco meno di 4 milioni di euro complessivi, il Comune mette a disposizione della Pro Vercelli una somma fondamentale per poter rinnovare il manto in sintetico dello stadio Silvio Piola.

«Si tratta di lavori non più rinviabili - ha spiegato nel corso del Consiglio comunale l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Luigi Michelini -. Il fondo è troppo datato e deve essere assolutamente rifatto. Anche se è in concessione alla Fc Pro Vercelli, il Piola è un bene di proprietà comunale e, tra l'altro, la convenzione è in scadenza entro breve termine e non si può chiedere alla squadra che si faccia interamente carico dei lavori».

L'attuale manto era stato posato nel 2011, quando tra i vari interventi di riqualificazione del Piola si passò dal fondo in erba naturale a quello sintetico.