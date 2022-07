Scuole materne: 130mila euro a 16 Comuni del vercellese

Sono 16 i Comuni che si sono aggiudicati gli oltre 130mila euro che la Regione Piemonte ha deciso di destinare al sostegno degli istituti per l'infanzia, siano essi pubblici o privati, della Provincia di Vercelli.

A comunicare la lista dei Comuni che beneficeranno del contributo, che è stato attribuito ponendo attenzione ai bambini diversamente abili e al pieno utilizzo dei posti esistenti, i consiglieri regionali Angelo Dago, presidente della commissione Ambiente e Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità della Regione Piemonte.

«A Borgosesia per gli istituti per l’infanzia la Regione darà 12.068 euro, a Caresanablot 2.852, a Cigliano 5.266 – indicano i consiglieri Dago e Stecco, eletti nelle fila della Lega Salvini Piemonte - a Costanzana 1.974, a Crescentino 7.320, a Gattinara 8.118, a Lenta 2.852, a Livorno Ferraris 5.704, a Quarona 7.021, a Roasio 1.535, a Saluggia 3.291, a Santhià 8.557, a Serravalle Sesia 6.582, a Trino 5.266, a Tronzano 1.220, a Varallo 14.155, a Vercelli 58.365 e infine a Villata 1.755. A queste cifre si sommano i trasferimenti statali che dipendono da Ministero dell’Istruzione, i contributi in compartecipazione regionale saranno liquidati all'inizio del prossimo anno».