Nuova raccolta differenziata: Covevar presenta i servizi in 15 centri

Desana: punto di distribuzione: domenica 3 dalle 9 alle 13 al capannone comunale in via San Maurizio. Punto informativo domenica 3 luglio dalle 9 alle 12 sempre al capannone.

Costanzana: punto di distribuzione: domenica 3 luglio dalle 9 alle 13 in piazza Risorgimento (quella di fronte alla chiesa). Incontro serale: lunedì 4 dalle 21 alle 23 al Cineteatro parrocchiale in via 1° Maggio.

Caresanablot: punto di distribuzione: domenica 3 luglio dalle 9 alle 13 nell'area recintata comunale di via Roma. Stessa sede per il punto informativo, venerdì 8 dalle 9 alle 12. Incontro serale, lunedì 27 dalle 21 alle 23 nella struttura comunale coperta di piazzale Unità d'Italia.

Tronzano: punto di distribuzione: sabato 9 dalle 9 alle 16 in via Santhià (area mercatale). Punto informativo sabato 9 luglio dalle 9 alle 15 nella medesima area. Incontro serale: martedì 12 dalle 21 alle 23 al teatro-palestra delle scuole elementari.

Lignana: punto di distribuzione: domenica 3 dalle 9 alle 13 in corso Garibaldi 12, nel cortile della ex scuola. Allo stesso indirizzo sarà disponibile il punto informativo di mercoledì 6.

Asigliano, tutto si svolgerà all'auditorium Santa Marta: distribuzione: sabato 9 luglio dalle 9 alle 16, punto informativo: domenica 10 dalle 14 alle 17. Incontro serale: mercoledì 13 dalle 21 alle 23.

Caresana: punto di distribuzione: sabato 9 luglio dalle 9 alle 16 nel cortile del palazzo comunale con accesso dal lato destro del sagrato della chiesa parrocchiale all'inizio di corso Roma. Punto informativo: giovedì 14 dalle 9 alle 12 nella medesima sede. Incontro serale: martedì 19 luglio dalle 21 alle 23 nella sala conferenze davanti all'edificio comunale.

San Germano: punto di distribuzione sabato 9 dalle 9 alle 16 in piazza Garibaldi 1. Stesso ritrovo per il punto informativo, previsto lunedì 11 dalle 9 alle 12. Incontro serale: lunedì 18 dalle 21 alle 23 in sala Paggi comunale, in via Allievo 14.

Ronsecco: punto di distribuzione domenica 10 dalle 9 alle 13 in piazza Vittorio Veneto. Stesso indirizzo per il punto informativo, venerdì 15 dalle 9 alle 12.

Sali, punto di distribuzione: domenica 10 dalle 9 alle 13 nel piazzale antistante il municipio sito in via Vercelli 15., dove si troverà anche il punto informativo: sabato 9 dalle 16,30 alle 18.

Tricerro, punto di distribuzione: domenica 10 dalle 9 alle 13 in piazza Cavour (piazza Municipio), così come per il punto informativo, previsto domenica 10 dalle 9 alle 12.

Balmuccia: punto di distribuzione: domenica 10 dalle 9 alle 13 di fronte al Comune. Punto informativo: mercoledì 13 dalle 9 alle 12 vicino al negozio di alimentari in prossimità della rotatoria.