Serata sul filo dei ricordi per gli hockeisti di 50 anni fa

Si sono ritrovati dopo oltre mezzo secolo un gruppo di ex hockeisti della Pro Vercelli per una rimpatriata a ricordare i bei tempi di quando con pochi mezzi e tanto entusiasmo sulla pista di via Derna, dove adesso c’è un parcheggio, si giocavano memorabili partite con un caldo soffocante e le immancabili zanzare. Erano gli anni in cui la Pro Vercelli era ancora Unione Sportiva e, oltre al calcio, raggruppava tante altre discipline.

Promotore del convivio è stato Guido Manolli, anche lui in gioventù giocatore di hockey. Con Manolli alla Ca’ dal Mariu Bel venerdì scorso si sono ritrovati Ludovico Baratto, Vincenzo Tagliamacco, Bruno Felisatti, Piero Rista, Francesco Duò, Giorgio Crepaldi, Giovanni Dossena, Bruno Zamara, Claudio Savazzini, Giuseppe Oliva e Mauro Orsini con familiari e amici. Una bella serata sul filo dei ricordi.