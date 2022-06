Tappò il camino dei vicini: assolto dall'accusa di tentato omicidio

E' stato assolto da ogni accusa l'anziano valsesiano che, nell'estate 2019, aveva tappato con un sacco dell'immondizia il camino dei vicini "molesti" che, accendendo la stufa del loro appartamento, infastidivano con i fumi di scarico gli altri inquilini dello stabile.

Una vicenda partita come una querelle condominiale ma che poi si è trasformata in un'indagine per tentato omicidio e danneggiamento dopo che i due turisti - una coppia milanese che era solita trascorrere parte dell'estate ia Rimasco, nel comune di Alto Sermenza - avevano sporto denuncia per lesioni. Per l'anziano, l'accusa aveva chiesto una condanna a 4 anni e 10 mesi.

Giovedì il collegio del Tribunale di Vercelli, presieduto dal giudice Enrica Bertolotto, ha assolto l'81enne valsesiano da entrambe le imputazioni. L'uomo, assistito dai legali Fabrizio Lauti e Simona Rizzello, si era sottoposto a esame, spiegando di non aver mai voluto far del male ai due turisti: «C'erano state tante lamentele e volevo solo restituire loro un po' di fumo per far capire il disagio che facevano provare agli altri turisti».

L'avvocato dei due inquilini, che si erano costituiti parte civile, aveva chiesto danni patrimoniali per 30mila e danni morali per 100mila euro ciascuno degli assistiti. Dopo la lettura delle motivazioni della sentenza, attese entro 90 giorni, il legale Tommaso Pedroni valuterà se appellare la sentenza.