Tappò il camino dei vicini di casa: chiesti 4 anni e 10 mesi

Parlando di «giustificazioni dell'imputato non credibili e prive di riscontri», il pubblico ministero Mariaserena Iozzo ha chiesto che la corte riconosca la penale responsabilità dell'uomo e la qualificazione giuridica del reato.

Richiesta di condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione per l'81enne valsesiano finito a processo con l'accusa di tentato omicidio per aver tappato, con un sacco dell'immondizia, il camino dei vicini di casa.

Attraverso il legale che l'assiste, le due parti civili hanno chiesto danni patrimoniali per 30mila e danni morali per 100mila euro ciascuno, con il riconoscimento di una provvisionale da 25mila euro. «Il monossido di carbonio - ha detto il loro legale - si propaga più velocemente del fumo e può essere letale: il comportamento dell'imputato è stato subdolo e insidioso e la micidialità della sua azione è assodata».

L'avvocato Simona Riziello, che con il collega Fabrizio Lauti assiste l'imputato, ha invece chiesto l'assoluzione. «Non minimizziamo il disvalore del gesto, ma rileviamo che manca l'elemento soggettivo del reato: il mio cliente non voleva uccidere, tant'è che ha agito davanti a testimoni e, di fatto, quando era ancora giorno. E le stesse parti offese, che non hanno avuto alcun danno psicofisico certificato e hanno sporto denuncia 80 giorni dopo i fatti, lamentavano di aver subito lesioni e non un tentato omicidio».

La sentenza è attesa a giugno.