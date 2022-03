Un sacco sul camino dei vicini (che restano intossicati dal fumo): a processo per tentato omicidio

Una palazzina con vista sul lago di Rimasco, una serie di alloggi utilizzati per le vacanze, e una diatriba tra villeggianti culminata in un'indagine e un processo per tentato omicidio e danneggiamento. Vacanze da incubo, quelle dell'agosto 2019, nel paesino della Val Sermenza: a rievocare l'accaduto i testi chiamati a deporre alla prima udienza del processo che vede come imputato - accusato appunto di tentato omicidio - il proprietario della gran parte degli appartamenti della palazzina, un 81enne. Secondo l'accusa, l'uomo, avrebbe ostruito con un sacco dell'immondizia la canna fumaria di un alloggio posto al piano terreno dello stabile, dopo aver ricevuto le rimostranze di altri residenti perché il fumo che usciva da un camino dell'appartamento invadeva le loro abitazioni. In seguito a questo, i proprietari dell'alloggio, sorpresi nel sonno dai fumi - che, non potendo uscire dal camino si riversavano nella stanza – avrebbero rischiato di perdere la vita.

L'indagine è nata da un episodio avvenuto tra il pomeriggio e la serata del 24 agosto 2019: la coppia che occupava l'appartamento a piano terra, di ritorno da un'escursione, aveva acceso la stufa a legna acquistata e installata qualche settimana prima e si era concessa un po' di riposo per riprendersi dalla camminata. «All'improvviso – ha raccontato in aula la donna, parte civile nel processo – il mio compagno mi ha svegliata dicendomi di uscire subito. Nella stanza c'era fumo e io sentivo un forte bruciore agli occhi e alla gola e grande fatica a respirare. Siamo andati all'esterno, mi sono stesa a terra per riprendere fiato ma era molto faticoso». Nel corso della deposizione, interrotta spesso dalle lacrime, la donna ha poi parlato del difficile cammino seguito per riprendersi dallo shock: tranquillanti per dormire, terapie psicologiche e psichiatriche, un lungo periodo senza aver la forza di andare a lavorare. «Nella casa in montagna non sono mai più voluta tornare», ha raccontato.

Notando il sacco nero posato sul camino, la coppia si era poi rivolta ai carabinieri, inizialmente senza formalizzare una denuncia, per poi procedere a distanza di alcuni mesi. E, quando il fascicolo era arrivato in Procura, un'ispezione da parte dei tecnici del Vigili del Fuoco aveva rilevato come la stufa – sebbene montata in modo autonomo dal padrone di casa senza rivolgersi a un tecnico – non presentasse né difetti né danni e non emettesse nell'ambiente monossido di carbonio. Insomma, la canna fumaria, se libera, “tirava” perfettamente. Tuttavia quel camino, di certo vecchio di molti anni, non risultava in regola con le altezze richieste dalle attuali normative, finendo per scaricare i fumi negli alloggi soprastanti.

Un problema lamentato anche da uno degli altri turisti presente nello stabile: l'uomo si era più volte rivolto al proprietario della casa per ottenere che il vicino non accendesse più la stufa. «Anche quel pomeriggio avevo segnalato il disagio che quei fumi ci causavano», ha ricordato l'anziano villeggiante. E proprio in seguito alla segnalazione il proprietario, arrabbiato per quanto stava accadendo, avrebbe deciso di posizionare il sacco sul camino. A togliere la plastica era poi stato l'anziano inquilino,: «Mia moglie mi aveva detto che non era il modo di risolvere il problema del fumo» ha detto in aula

Sulla vicenda restano parecchi aspetti ancora da chiarire: potrebbero essere dunque le testimonianze della parte civile e dell'imputato a risultare essenziali nel prosieguo del processo.