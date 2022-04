«Ero arrabbiato ma non volevo far male a nessuno»: parla il pensionato accusato di tentato omicidio

«Ero arrabbiato e volevo che provassero cosa vuole dire trovarsi il fumo in casa. Ma non pensavo certo fargli del male, siamo amici da una vita: dal mio terrazzo vedevo lui e la sua compagna muoversi all'interno della loro casa, quindi sapevo che sarebbero usciti subito. Ho sbagliato ad arrabbiarmi, ma ero davvero esasperato dalle continue lamentele». Nega di aver voluto far del male, l'81enne pensionato valseiano finito a processo con l'accusa di tentato omicidio per aver messo un sacco della spazzatura sul camino della casa dei vicini i cui fumi infastidivano i suoi inquilini, villeggianti nello stesso complesso immobiliare di Rimasco.

In aula, davanti al collegio presieduto dalla giudice Enrica Bertolotto, ha desposto anche la parte offesa e parte civile, il proprietario dell'immobile posto sotto gli appartamenti che il pensionato affittava. La sua versione dei fatti è ben diversa: lui e la compagna, dopo un'escursione, avevano acceso la stufa per scaldarsi e si erano messi a letto. A risvegliarli il fumo che aveva invaso la stanza, dalla quale sono poi fuggiti spaventati. Nei giorni successivi la coppia aveva poi sporto denuncia: le prime ipotesi erano lesioni, getto di materiale pericoloso e danneggiamento. Nel corso delle indagini, poi, il pm aveva formulato la ben più grave accusa di tentato omicidio per la quale si procede davanti al collegio.

Tra i due vicini di casa le tensioni si trascinavano da diverse settimane, a causa della stufa che la parte lesa utilizzava per scaldare casa: i fumi, uscendo dal camino, infastidivano i villeggianti che si erano più volte lamentati con il proprietario di casa. A poco erano serviti scambi di mail e di WhatsApp. Quella sera dell'agosto 2019, dopo una telefonata andata vuoto, l'anziano aveva agito in preda alla rabbia tappando il camino e, qualche giorno dopo, aveva anche inviato al vicino un sms inequivocabile: «Ti ho restituito un po' del fumo che hai sempre mandato nelle case degli altri». In aula, però, l'anziano riconosce di aver sbagliato, ma di aver agito senza alcuna intenzione omicida. «Da casa mia li vedevo muoversi all'interno dell'alloggio - ha detto l'anziano - Non stavano dormendo: se avessi voluto ucciderli, il sacco lo avrei messo alle 2 di notte».