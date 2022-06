Musa Vercelli: la mappa dei divieti tra piazza Antico Ospedale e vie limitrofe

Inizia venerdì con lo spettacolo dei Sonics la serie degli appuntamenti estivi di Musa Vercelli, ospitata per lo più nell'area dell'Antico Ospedale.

Intanto, nella notte tra il 23 e il 24 giugno su tutta la piazza Antico Ospedale sarà effettuato il trattamento antizanzare: un'ordinanza del Comune vieta pertanto l’accesso all’area sia alle persone sia ai veicoli, dalle 23 del 23 giugno alle 3 del 24 giugno 2022; nei medesimi orari è anche disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

In concomitanza con gli spettacoli, inoltre, sono previsti una serie di limitazioni al traffico e di divieti nel piazzale e nelle vie limitrofe. In particolare.

In piazza Antico Ospedale è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle 7 di lunedì 20 giugno sino a cessate esigenze di venerdì 24 giugno, negli stalli adiacenti la ringhiera di delimitazione di via Viotti (fila alla destra dell'accesso al parcheggio); dalle 7 di mercoledì 22 giugno sino a cessate esigenze di venerdì 24 giugno, nella prima fila di stalli adiacenti il muretto lato sede degli uffici Atl Valsesia-Vercelli; dalle 7 di lunedì 27 giugno sino a cessate esigenze di venerdì 30 giugno, nella prima e nella seconda fila di stalli antistanti il muretto lato sede degli uffici Atl Valsesia-Vercelli.

In piazza Antico Ospedale sono temporaneamente vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in tutta l'area di parcheggio dalle 7 alle 24 di venerdì 24 giugno; dalle 7 di venerdì 1 luglio sino alle 24 di domenica 3 luglio; dalle 7 alle 24 di martedì 5 luglio; dalle 7 di giovedì 7 luglio sino alle 24 di sabato 9 luglio; dalle 7 di venerdì 15 luglio sino alle 24 di sabato 16 luglio; dalle 7 alle 24 di martedì 19 luglio; dalle 7 di giovedì 21 luglio sino alle 24 di sabato 23 luglio; dalle 7 alle 24 di giovedì 28 luglio; dalle 7 di venerdì 5 agosto sino alle 24 di sabato 6 agosto.

In corso Garibaldi carreggiata est è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 7 di venerdì 24 giugno alle 2 di sabato 25 giugno, in corrispondenza del p.l. n° 5222, su un tratto di 20 metir di fronte al primo ingresso alla piazza Antico Ospedale.

In via Viotti venerdì 24 giugno, martedì 5 luglio, giovedì 7 luglio, martedì 19 luglio, giovedì 21 luglio, venerdì 22 luglio, sabato 23 luglio, giovedì 28 luglio, venerdì 5 agosto, sabato 6 agosto, sono temporaneamente vietate: dalle 17 sino a cessate esigenze, la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; dalle 19,30 sino a cessate esigenze, la circolazione di tutti i veicoli; dalle 19,30 sino a cessate esigenze, il transito di tutti i pedoni, eccetto i residenti, i possessori di biglietto per gli spettacoli e gli accreditati; il divieto di transito di tutti i pedoni, eccetto i residenti, è esteso anche al ramo nord/est della galleria pedonale Viotti.

Sempre in via Viotti, sabato 2 luglio, venerdì 15 luglio, sabato 16 luglio, sono temporaneamente vietate dalle 16 sino a cessate esigenze, la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; dalle 17 sino a cessate esigenze, la circolazione di tutti i veicoli; dalle 17 sino a cessate esigenze, il transito di tutti i pedoni, eccetto i residenti, i possessori di biglietto per gli spettacoli e gli accreditati; il divieto di transito di tutti i pedoni, eccetto i residenti, è esteso anche al ramo nord/est della galleria pedonale Viotti – dal p.l. n. 5790 a via Viotti; domenica 3 luglio, sono vietate: dalle 9:30 sino a cessate esigenze, la sosta con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli; dalle 9:30 sino a cessate esigenze, il transito di tutti i pedoni, eccetto i residenti, i possessori di biglietto per lo spettacolo e gli accreditati; il divieto di transito di tutti i pedoni, eccetto i residenti, è esteso anche al ramo nord/est della galleria pedonale Viotti – dal p.l. n. 5790 a via Viotti.