Musa Vercelli debutta con i Sonics: atmosfere da fiaba e acrobazie spettacolari

Atmosfere fiabesche, costumi, luci e colori che esaltano la fisicità e la plasticità dei corpi, performance acrobatiche e visuali ideate dal direttore Alessandro Pietrolini con la complicità di tutti gli acrobati della Compagnia, eseguite su macchine sceniche originali di invenzione dei Sonics: questi sono gli ingredienti vincenti dello spettacolo “Osa”, una vera e propria sfida alla legge di gravità e un invito all'uomo ad andare oltre i propri limiti.

Definiti dal Ministero della Cultura italiana "eccellenza italiana nel mondo", i Sonics aprono gli appuntamenti di "Musa Vercelli", la stagione estiva di eventi organizzata dal Comune. Sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, che coniuga da sempre gesto atletico e arte, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo.

L'appuntamento, in programma venerdì sera alle 21, è a ingresso gratuito, ma occorre prenotare attraverso una e-mail da invare a: eventi@comune.vercelli.it

Nella e-mail deve essere specificato nome e cognome di tutti i partecipanti (inclusi i bambini a partire da 2 anni), un numero di telefono di riferimento, titolo dello spettacolo e data.

Per ogni e-mail inviata è possibile prenotare per un solo spettacolo. Verrà inviata in ogni caso una risposta in merito alla disponibilità dei posti. I voucher di prenotazione con assegnazione del posto potranno essere ritirati il giorno successivo alla risposta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, P.zza Municipio n 4