Al termine di una gara mozzafiato, vinta per 15-12, Federica Isola si è aggiudicata il titolo italiano agli Assoluti di Spada. E' il secondo, dopo quello ottenuto tre anni fa a Palermo: a Courmayeur l'azzurra ha sconfitto in finale Alberta Santuccio.

Una bellssima giornata per la scherma vercellese che, oltre all'oro della campionessa allenata da Massimo Zenga Germano, registra anche un pregevole bronzo per Enrico Piatti, ex aequo con Enrico Garozzo, e un 24° posto di Marzia Cena.