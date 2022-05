Scazzola, Modesto o Mister x?

Che Pro Vercelli vedremo il prossimo campionato?

La domanda va fatta ad Alex Casella, ma adesso è prematura. Come chiedere a un agricoltore come andrà il raccolto prima che abbia seminato.

Casella, da quello che sappiamo e che intuiamo, si sta interrogando sul nuovo allenatore.

Uno bravo ma troppo costoso non verrà, punto primo.

Questa Pro Vercelli va avanti infatti grazie ai contributi che riceve per il minutaggio dei giovani, grazie agli sponsor (Pinciroli, in primis, dirigente e tifoso appassionato, da ringraziare per quello che fa: in silenzio e con passione), agli incassi (poca roba).

Eppure – quindi col freno a mano un po' tirato - sono due anni che la Pro Vercelli disputa i play off per la B dopo un gran bel campionato, il primo, con Ciccio Modesto, e uno parecchio sofferto, l'attuale.

Certo: Casella quando arrivò disse che il suo obiettivo era raggiungere la B in due anni. Obiettivo fallito, mancato. O forse no. Partire con l'ambizione di spaccare tutto è il modo migliore per acquisire una mentalità vincente, non accontentarsi mai, insomma.

Nessun tecnico bravo ma costoso, quindi, nessuna possibilità che torni Scienza, che ha un biennale: quando la piazza non ama (stesso discorso vale per Tintori, che Scazzola ha rigenarato) meglio cambiare.

Ora c'è da risolvere il problema allenatore, dopo il comunicato (annunciato, nell'aria) della separazione da Lerda: che non ha fatto male, tutt'altro, ma che è fatto a modo suo. Poco feeling con giocatori, poco feeling coi dirigenti, poco feeling con stampa e tifosi. Poco tutto, insomma, ma gran lavoratore che – ripetiamo – ha raddrizzato un'annata. Non solo. Ha valorizzato Matteo Rizzo e Louati. Mica poco.

L'allenatore, dunque.

Tra i nomi che girano anche quelli di due ex: Scazzola e Modesto.

Scazzola è il tecnico più acclamato dai tifosi sui social. Ha lasciato un bel ricordo ma non solo: da ex, tutte le volte che le sue squadre hanno giocato contro la Pro hanno sempre giocato bene. Porterebbe e alimenterebbe quell'entusiasmo che quest'anno non si è mai respirato. Nè quando Scienza vinse le prima quattro gare consecutive, né quando Lerda inanellò dei filotti e portò la squadra ai play off.

Modesto sarebbe quello più gradito ai giocatori che giocarono con lui, due anni fa, e son tanti. Come disse Casella «Modesto è un tecnico che sa entrare nella testa dei giocatori...». Di sicuro, giocatori come Emmanuello e Rolando e anche Masi con Modesto hanno avuto e dovrebbero avere una resa migliore. Modesto somiglia al suo maestro Juric: può vivere annate non felici (come quest'anno a Crotone) ma con i giocatori giusti sa creare un gioco spettacolare, tutta densità e gioco offensivo.

Dunque. Scazzola, Modesto oppure un Mister x, uno tecnico nuovo, magari giovane, per un nuova ripartenza: dei tre, chi ha maggiori chances è, crediamo, Mister x.

La squadra verrà allestita di conseguenza.

Chi sono i giocatori che verranno confermati? Dipende sia dal tecnico che dal capitolo cessioni: il giovane portiere Matteo Rizzo, Awua e Della Morte potrebbero vestire altre maglie e permettere a Casella di ottenere delle valide contropartite.

Chi potrebbe essere confermato? Alcuni nomi: Valentini (che potrebbe fare il secondo a un nuovo portiere), Louati (era una sorpresa, ora può essere un punto fermo), magari il rientrante Carosso (un fenomeno con Gilardino, ma meno considerato da Modesto e Scienza), Iezzi (uno dei migliori con Modesto, uno dei meno utilizzati da Lerda), poi Auriletto, Panico, Macchioni... E che ne sarà dei tre della vecchia guardia Comi-Emmanuello-Masi? Dipende. Troppo presto, adesso, per dire.

Sappiamo solo che il nuovo allenatore, che si tratti di Modesto, di Scazzola o di Mister x, dovrà avere due caratteristiche di partenza: l'essere disposto a valorizzare i giovani, essere ambizioso.

La Pro che vuole Casella, insomma. Giovane e ambiziosa.