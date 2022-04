Engas Hockey Vercelli: il sogno continua. Conquistati i playoff scudetto da neopromossa

Al primo anno in serie A1 da neopromossa Engas Hockey vercelli è ai playoff scudetto. Battuto il Montebello per 7-5 ai tempi supplementari.

Una partita dai contorni romanzeschi: HV è stata sotto di tre reti nelle fasi iniziali, ma è riuscita a rimontare e poi portarsi avanti, facendo lo stesso ad ogni pareggio avversario. Senza dubbio uomo decisivo, stasera assolutamente superlativo, Juan Moyano che realizza ben cinque reti.

Nei playoff scudetto, HV incontrerà la squadra dominatrice della regular season: Trissino. I quarti di finale dei playoff si giocheranno al meglio delle tre gare. Queste la date: gara 1 sabato 30 aprile a Vercelli, mercoledì' 4 maggio a Trissino. L'eventuale "bella" sabato 7 maggio a Trissino.

Questa sera il capitano in pista è stato Giorgio Maniero. Da segnalare anche il ritorno, sebbene in panchina, di Nico Ojeda dopo un bruttissimo e lungo infortunio. Prima del match sono stati assegnati due premi: Mattia Verona lo ha ricevuto dalle Brigate come miglior giocatore dell’anno, grazie anche ai voti dei giornalisti. Altro riconoscimento per Roberto Scheda, sostenitore della società.

Primo tempo: la prima azione pericolosa è del Montebello con Fariza, poi seguono altre tre iniziative da parte degli ospiti. HV risponde con due iniziative in contropiede che vengono neutralizzate dalla difesa veneta. Al quarto minuto, Zucchetti ci prova da metà campo, ma la sua conclusione termina alta. Poco dopo, scambio sempre di Zucchetti con Brusa: è ancora il numero 84 nerogialloverde a concludere, con Lorenzato che sventa. A seguire, Antonio Miguelez ruba pallina a Zucchetti e si trova da solo davanti a Verona che compie una parata maiuscola. Su cambio di fronte, Tataranni si produce in un pallonetto molto interessante, ma Lorenzato gli dice di no. Subito dopo, Juan Fariza stende in area Tataranni: è rigore. Zucchetti si porta sul dischetto: il tiro è sulla destra, ma non abbastanza angolato e Lorenzato salva lo 0-0. Dopo il primo time out, Fariza tenta una girata, Verona è attento. La partita si sbocca al decimo minuto: Nuno Paiva ruba palla e da lontano fa partire un gran tracciante. Trascorre una manciata di secondi e viene concesso un rigore al Montebello per un fallo di pattino: Nuno Paiva si porta sul discetto e realizza a tre quarti di altezza sulla sinistra di Verona, siamo così sullo 0-2. HV reagisce con Moyano, Lorenzato para di casco. Miguelez è pericoloso, Verona devìa, su cambio di fronte Mattugini porta pericolo, ma Lorenzato para. Su azione prolungata, Montebello trova la terza rete: Fariza passa a Nicoletti che, rapido, infila in gol. Poi, Moyano ha una buona chance ma viene atterrato. L’appuntamento con il gol per HV è solo rinviato: Brusa conduce l’azione offensiva, passa dietro la porta avversaria e passa a Moyano che, appostato sull’angolo a sinistra del portiere avversario, mette in rete con mossa fulminea. HV macina molto gioco ed occasioni e trova il -1 con Moyano: gran rete la sua, una girata inaspettata e rapida che riporta il Vercelli in partita. Montebello porta insidia con una traversa di Ghirardello servito da Brendolin. I nerogialloverdi imbastiscono una buona azione che termina con un tiro di Tataranni, parato da Lorenzato. Subito dopo, ancora HV è pericoloso con una conclusione di Maniero su cross di Tataranni. La pressione dei padroni di casa produce il pareggio sull’asse di una triangolazione fra Moyano e Tataranni con l’argentino a segnare. La partita prosegue con azioni di ambo le compagini ma nessuna porta reale pericolo. Quando manca meno di un minuto e mezzo alla fine della frazione; Ghiardello compie fallo su Moyano dietro la rete dei veneti e viene punito con il cartellino blu . Tataranni batte il tiro diretto e, dopo un paio di finte, colpisce il palo. Si resta sul 3-3, punteggio su cui si va a riposo. (Ri)pronti via, altro palo di Zucchetti su azione personale veloce. Ancora HV: Maniero tira, Lorenzato para, Tataranni non riesce a deviare la ribattuta. Subito dopo, Verona para su Fariza.

Secondo tempo: HV riprende in powerplay a seguito del blu a Ghiardello e del tiro ad uno non trasformato. Vercelli realizza due tentativi con Tataranni e Brusa, ma la superiorità numerica termina senza il gol. Poi, Tataranni tira, Lorenzato para di casco. Poco dopo, valente spunto sempre di Tataranni ancora neutralizzato dal portiere ospite. La replica del Montebello è immediata, con Fariza che colpisce un palo. Dopo una pausa di qualche minuto per ripulire la pista, Zucchetti trova una traversa. Poi, altra robusta interruzione, sempre a causa dell’improvvisa accentuata scivolabilità della campo. I nerogialloverdi trovano il vantaggio con Tataranni, appostato come un falco sotto rete, con cross di Maniero. Immediatamente dopo, Fariza coglie un altro palo e Verona compie un super intervento su Nicoletti. Sempre il portiere dei piemontesi si ripete su Nuno Paiva. In questa fase il computo falli vede HV a nove e Montebello a due: il decimo viene fischiato poco dopo a Zucchetti. Montebello può usufruire di un tiro ad uno e lo batte Brendolin che realizza il 4-4. La replica è più che immediata, nove secondi dopo, e porta ancora una volta la firma di Juan Moyano che trafigge Lorenzato da lontano per il 5-4. Subito dopo, Moyano viene colpito da Nicoletti con la stecca in viso, ma gli arbitri non assegnano nemmeno fallo. Al ventesimo di gioco, il Montebello trova ancora il pari in contropiede con Fariza che passa a Nuno Paiva, il quale dribbla, finta e mette in rete il 5-5. Subito dopo, palo di Brusa. Poi, Tataranni subisce fallo in area: è rigore; lo batte lui stesso e lo trasforma: è il 6-5. Sul finire, occasione potenziale in contropiede con Moyano da solo davanti alla porta avversaria, ma il cross di Zucchetti è troppo forte. Sempre Zucchetti tira una mina da lontano, Lorenzato para col casco. I tempi regolamentari terminano 6-5, alla luce del punteggio dell’andata, sempre 6-5 ma a favore del Montebello e si va ai supplementari di quattro minuti l’uno.

1°tempo supplementare : sono i nerogialloverdi a farsi vedere per primi in area avversaria con Tataranni. Poi, Nicoletti tira, ed è lo stesso Tata ad allontanare. Su contropiede ci prova Moyano, Lorenzato para e poi Verona fa lo stesso in spaccata su Fariza. Buona occasione anche per Zucchetti con l’estremo difensore del Montebello a intervenire bene.

2°tempo supplementare: Maniero dopo una triangolazione con Brusa e Moyano tira sull’esterno della rete. Nuno Paiva ci prova da lontano con Miguelez pronto alla deviazione, ma non va. Verona para, ancora sul casco, una conclusione di Nicoletti. Brusa fa partire un tiro da metà campo che è preda di Lorenzato. Poi, altra pausa, l’ennesima, del match per un dubbio sul computo totale falli di HV, che è a tredici. Brusa va di poco alto sulla traversa. Poi, palo su una girata di Moyano. Al terzo minuto, il solito Moyano si inventa la rete del 7-5 dalla destra di Lorenzato. Seguono due falli degli ospiti, prima su Tataranni e poi su Brusa. Il Montebello prova il tutto per tutto con cinque giocatori di movimento. Zucchetti riconquista palla e passa a Moyano che tira fuori. Finisce cosi: Engas Hockey Vercelli è ai playoff di Serie A1.

TABELLINO

Formazioni: Engas Hockey Vercelli : Verona fra i pali, Maniero (C) Tataranni, Zucchetti, Brusa, Moyano, Mattugini, Sisti, Ojeda, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset. Tierre Chimica Montebello : Lorenzato in porta, Fariza (C), Nicoletti, Nuno Paiva, Miguelez Melendrez, Brendolin, Ghirardello, Zordan, Del Sale, Nardi. Allenatore: Luca Chiarello.

Arbitri: Franco Ferrari e Matteo Galoppi.

Reti :

1°T -15’24 Nuno Paiva (Montebello) 0-1; -15’16 Nuno Paiva, R (Montebello) 0-2; -13’11 Nicoletti (Montebello) 0-3; -11’02 Moyano (HV) 3-1; -8’23 Moyano (HV) 3-2; -4’25 Moyano (HV) 3-3. 2°T -13’49 Tataranni (HV) 4-3; 9’12 Brendolin (Montebello) 4-4; -9’03 Moyano (HV) 5-4; -5’26 Nuno Paiva (Montebello) 5-5; -4’23 Tataranni, R (HV) 6-5. 2°tempo supplementare : -2’01 Moyano (HV) 7-5

Rigori : HV 2, trasformati 1; Montebello 1, trasformati 1

Tiri diretti: HV 1, trasformati 0; Montebello 1, trasformati 1

Cartellini blu: 1°T -1’24 Ghiardello (Montebello)