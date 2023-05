Festa dell'Europa: stand e laboratori in piazza Cavour

Festa dell'Europa, giovedì 11 maggio, in piazza Cavour.

Il Centro Europe Direct del Comune di Vercelli organizza un evento al fine di stimolare il senso di appartenenza europea della cittadinanza locale. Il 2023 è stato proclamato “Anno europeo delle competenze” dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, con l’intento di portare nuovo slancio all'apprendimento permanente, dando alle aziende e ai singoli la capacità di contribuire alla transizione verde e digitale attraverso il sostegno all'innovazione e alla competitività.

In occasione della Festa dell’Europa e della celebrazione dell’Anno europeo delle competenze, il Centro Europe Direct Vercelli organizza l’evento dal titolo “European Skill: il futuro in mano ai giovani”, previsto per la giornata di giovedì 11 maggio in piazza Cavour di Vercelli, dalle 9 alle 12. Tale evento intende unire l’anno passato, proclamato “Anno europeo dei giovani” all’anno corrente, dedicato al mondo del lavoro e delle competenze, e, per farlo, vedrà coinvolti i giovani partecipanti in attività laboratoriali di diversa natura: dalla creazione di un podcast agli esperimenti scientifici, dalla produzione tecnologica al funzionamento pratico di una riseria, in modo da potersi cimentare in vari ambiti lavorativi e poter “acquisire” diverse competenze nell’arco della giornata. Diversi stand saranno disposti per Piazza Cavour e accoglieranno i partecipanti con dimostrazioni pratiche, esperimenti e attività coinvolgenti, in modo da renderli parte attiva dell’evento e presentare loro il mondo del lavoro nelle sue diverse forme. Le aree tematiche della festa saranno le seguenti: Area Radiofonica; Area Biologica; Area Fisica; Area Chimica; Area Make-up; Area Robotica.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Commissione europea, Servizio Civile Vercelli, CO.VER.FO.P., Ufficio Scolastico Territoriale, Associazione Radio 6023, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Ufficio Informagiovani Vercelli.