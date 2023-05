Mascherine, ecco dove sono ancora obbligatorie

Con il mese di maggio si allenta l’obbligo sull’uso delle mascherine in ambito sanitario, che tuttavia non scompare del tutto. Ecco le nuove disposizioni stabilite negli ospedali di Vercelli e Borgosesia e nelle realtà territoriali del Distretto.

L’obbligo di indossare la mascherina permane nelle seguenti strutture: Pronto soccorso, Malattie infettive, Pediatria e neonatologia, Rianimazione, Day Hospital oncologico, Cure palliative e Hospice (Gattinara).

Nei luoghi comuni quali corridoi, ascensori, mensa aziendale, non è più necessario indossare alcun dispositivo di protezione. L’obbligo a indossare la mascherina – sia per pazienti che per accompagnatori - resta inoltre attivo alla Piastra e nelle Case della salute, nelle aree in cui si svolgono attività ambulatoriali, si effettuano prelievi, nei Cavs e nelle sale d’attesa, vista la presenza di pazienti fragili.