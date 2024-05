Alicese/Orizzonti, pareggio beffa. LG Trino, cinquina (facile). Livorno/Bianzè, niente play off

Eccellenza

Alicese/Orizzonti – Volpiano/Pianese 3-3

Pareggio beffa per l’Alicese/Orizzonti che dovrà affrontare i play-out per staccare il biglietto valido per l’Eccellenza 2024-25. Ad ingarbugliare la classifica del team di Mellano gli scontri diretti che vedono in testa l’Aygreville, anch’esso fermo a quota 32 punti. In svantaggio per 3 volte i biancogranata sono riusciti a recuperare e sfiorare il gol del 4-3. Ora l’Alicese/Orizzonti dovrà vedersela con l’Alpignano per agguantare la salvezza.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Mane Schettino, Soncin Pelle Verna, Castineira Diadoro (dal 55’ Botalla) Cavalla (dal 62’ Yon) Clerici Moussaif. A disp: Ravetto, Ramindo, Dhaffar, Bpuksim, Omoregbe Ray, Eusebione, Peric. All. Mellano.

Marcatori: al 5’ e al 73’ Brunod (V), al 16’ e all’85’ Moussafi (A), al 25’ Salcone (V), al 49’ Cavalla (A)

Promozione

Valdilana Biogliese – Lg Trino 1-5

Il Trino vince con largo margine la gara esterna con il fanalino di coda Valdilana. Cinque reti condite dalla doppietta di Passannante che potrebbero lanciare i biancazzurri verso il 3^ posto. Resta tuttavia impervio salire di categoria attraverso i play-off in seguito alle retrocessioni dalla D che coinvolgono le squadre piemontesi. Saranno infatti considerati solo in occasione di eventuali ripescaggi. Prossimo turno con il Valduggia.

Lg Trino: Cerruti, Boccalatte Petrocelli, Pane (dal 65’ Alì) Baggio Meo Defilippi, Passannante (dal 70’ Maino) Birolo (dal 67’ Pasini) Vergnasco Brugnera (dal 63’ Osenga) Marteddu (dall’80’ Pancallo). A disp: Civiero, Micillo, Francinelli, Buscaglia. All. Yon.

Marcatori: al 14’ e al 66’ Passannante (L), al 17’ Boccalatte (L), al 25’ Vergnasco (L), al 27’ Giglio (V), al 60’ Brugnera (L)

1^ Categoria

Livorno/Bianzè – Quaronese 0-0

Il pareggio esclude il Livorno/Bianzè dai play-off, che comuqnue non assicurano la salita diretta in Promozione, ma servirono solo per ipotetici ripescaggi. Ai punti l’undici di Bernabino avrebbe meritato la vittoria, ma l’imprecisione (e la sfortuna) in zona gol è stata decisiva. Sugli altri campi bene la Virtus Vercelli saldamente al 2^ posto, Cigliano sconfitto ma salvo, Santhià vittorioso ed in attesa dei play-out con il Vigliano.

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Rega, Comotto Corinaldesi Balocco, Urena Provera (dal 61’ Bortone) Panipucci Parrinello (dal 52’ Valrosso) Strenuo (dal 73’ Farjaoui). A disp: Mhreti, Bracco, Sibino, Fai, Marco, Fumiento. All. Bernabino.

Altri risultati

Virtus Vercelli – Ponderano 3-2

Vigliano – Santhià 2-5

Cigliano – Gaglianico 1-3