Tutto esaurito per la serata al Civico con Alessandro Barbero

Sold out annunciato, venerdì 12 maggio, per la serata con Alessandro Barbero che, alle ore 21 al Teatro Civico, presenta il suo romanzo “Brick for stone” dialogando con Michele Mastroianni, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Upo.

Un "Brick for stone" Barbero lascia i panni dello storico per indossare quelli del romanziere creando una storia ambientata a New York, nei mesi che precedono l'11 settembre. Protagonista un'improbabile squadra investigativa messa in piedi Harvey Sonnenfeld, agente della Cia che sta indagando su un attentato che ci sarà. Ma sul quale non si riesce ad avere indicazioni

Barbero, docente all'Upo, storico e divulgatore di successo, è socio effettivo della Deputazione Subalpina di storia patria; collabora con la rivista Medioevo e con i quotidiani La Stampa per l'inserto Tuttolibri e Il Sole 24 Ore per l'inserto Domenica

Nel 2012 ha ottenuto il Premio Le Goff e nel 2018 vince il Premio Alassio per l'informazione culturale e nel 2020 il riconoscimento Testimone del tempo durante la 53ª edizione del Premio Acqui Storia.