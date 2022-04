Vitality Club trasloca in corso Rigola

La società di pesistica Vitality Club di Vercelli ha sottoscritto nella mattina di venerdì il contratto per il trasferimento nella nuova sede di corso Rigola 38, in uno degli spazi in passato adibiti a Centro spedizioni FedEx-Tnt.

Lo ha anticipato, nel corso del Consiglio comunale, l'assessore al Bilancio Luigi Michelini: la Vitality lascia dunque con una soluzione concordata i locali dell’ex Enal per i quali il Comune ha avviato un progetto di ristrutturazione e recupero funzionale dell'ex cinema Astra, dell'ala storica e dell'ala lungo via Aravecchia.

A collaborare strettamente alla ricerca di una soluzione al tema della sede della Vitality sono stati il direttore Piero Valle e il Comune con l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, che hanno cercato una strada che consentisse rapidamente ad atleti e società di proseguire la loro lunga e onorata carriera sportiva.

«Volevamo attendere ancora qualche giorno per dare l'annuncio - è il commento di Sabatino - ma giustamente, visto che nel corso del dibattito è stato sollevato il problema, posso confermare che abbiamo lavorato insieme per arrivare alla soluzione migliore per tutti».