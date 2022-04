Epico pareggio in Liguria di Engas Hockey Vercelli: 6-6 con Gamma Innovation Sarzana

Engas Hockey Vercelli conquista un maiuscolo pareggio in casa del Sarzana per 6-6. Partita epica in cui l’Engas è riuscito a recuperare per ben tre volte un doppio svantaggio. Ben cinque i cartellini blu in tutto il match e un computo finale finale falli di 16 per il Sarzana e 14 per il Vercelli: due dati che già ben fotografano il livello agonistico del match, un’autentica battaglia. Oggettivamente, l’arbitraggio ha pesato eccessivamente sulla dinamica complessiva della gara che di suo ha espresso un rimarchevole livello di hockey da parte di ambo le formazioni.

In classifica, HV è ottava (34 punti). Dietro, in vista pre play off, Montebello (30 pnt) ha una partita in meno e Grosseto (33 pnt) due. Appuntamento per l’ultimo match della regular season dell’Engas questo mercoledì (6 aprile) al Palapregnolato del rione Isola contro il Correggio alle ore 20.45.

Primo tempo : il match si sblocca dopo venti secondi di gioco a favore del Sarzana: Pol Galbas scocca un gran tiro che si insacca all’incrocio dei pali alla sinistra di Verona. Poco dopo, Rossi impegna ancora l’estremo difensore vercellese. A seguire, Maniero atterra lo stesso Rossi a centrocampo: secondo gli arbitri ci sono gli estremi del cartellino blu . Najera si incarica della battuta del tiro diretto e, dopo un paio di finte, deposita la pallina in rete sulla sinistra di Verona. Siamo così 2-0 per il Sarzana. HV manca una concreta occasione in contropiede con Zucchetti solo davanti a Corona: la pallina va fuori. Dopo un timeout chiamato dal Vercelli, Pol Galbras effettua una rapida girata in area, ma la conclusione che ne scaturisce risulta priva di forza. HV reagisce cercando di macinare gioco dopo aver subìto due gol a freddo. I vercellesi riescono a dimezzare le distanze: Tataranni recupera nella sua area una pallina persa da Pol Galbas, poi lancia il contropiede e passa a Moyano che, appostato sulla destra va al tiro. Corona respinge, ma sempre l’argentino, ex della partita, intercetta la pallina e stavolta lo trafigge. Poi, Verona ferma per ben tre volte Joan Galbas su una serie di batti e ribatti. Sul fronte opposto, Mattugini butta fuori un tiro potente scoccato dalla distanza. Il resto della frazione trascorre con possesso misto e nessuna occasione eclatante; si va quindi a riposo sul 2-1. Da segnalare che il Sarzana chiude il primo tempo a nove falli di squadra contro i cinque degli ospiti.

Secondo tempo: HV agguanta dopo soli 15 secondi il pareggio con un contropiede da manuale: Brusa recupera pallina, passa a Tataranni che serve dalla parte opposta Mattugini, il quale fulmina Corona per il 2-2. Sarzana risponde con prontezza, riportandosi subito in vantaggio: Pol Galbas sgamba sulla destra e confeziona un bel cross in mezzo che Rossi, appostato in area vercellese devìa con rapida destrezza. Poco dopo, Verona stende un avversario: rigore e cartellino blu . Pasciullo si porta fra i pali e Rossi sul dischetto: il giocatore del Sarzana tira forte e centrale infilando la pallina sotto le gambe del portiere, è il 4-2. Poco dopo, Brusa viene atterrato da Rossi: decimo fallo del Sarzana. Zucchetti batte, fortissimo, il tiro ad uno e riporta HV sotto di una rete. Poco dopo, Brusa va in gol, ma gli arbitri non convalidano per pallina alta, decisione che a prima vista lascia perplessi. Trascorre un’esigua manciata di istanti e Zucchetti si produce in una bella azione personale che per poco non ha un felice esito. Subito dopo, Rossi viene punito con cartellino blu per proteste. HV cerca di far fruttare il power play e coglie una traversa con Zucchetti e anche Brusa va vicino alla rete. Segue una combinazione Tataranni-Mattugini. La pressione del Vercelli genera il pareggio: su azione complessa, Tataranni si fa trovare pronto davanti a Corona e fa suo un rimpallo del portiere, segnando di rapina. Mancano quindici minuti alla sirena finale e il match è in parità. Pol Galbras ci prova sulla destra dalla media distanza ma senza calcolare l’esatta misura del tiro. Al tredicesimo, i padroni di casa si riportano in vantaggio con un guizzo felino di De Rinaldis che intercetta una corta ribattuta di Verona su tiro di Pol Galbas e, con un colpo sotto, va in gol. Lo stesso numero 88 rossonero nei minuti seguenti si rende due volte pericoloso con Verona a rispondergli molto bene. Poco dopo, Moyano accusa un infortunio al ginocchio destro dopo una caduta ed è costretto ad uscire dalla pista. A strettissimo giro, Zucchetti commette fallo su Rossi, è cartellino blu . Najera prova a trasformare il conseguente tiro diretto, ma trova Verona che gli chiude lo specchio della porta sulla destra. Pochi secondi dopo, HV commette il decimo fallo : Rossi batte il tiro ad uno e un monumentale Verona para ancora. Nonostante questo, Sarzana riesce ad approfittare del power play: Rossi passa a Pol Galbas che, appostato sul palo sinistro, realizza il 6-4. Al diciannovesimo i padroni di casa commettono il proprio quindicesimo fallo : Tataranni batte il tiro diretto, ma Corona gli prende il tempo senza abboccare alle sue finte; Mattugini recupera la ribattuta e tira, ma Corona di nuovo dice di no. Poi, lo stesso Mattugini, con azione personale, perfora la difesa ligure, riportando HV ad una sola rete di distanza, 6-5. Quando mancano due primi al termine, Pol Galbas commette fallo su Brusa, altro cartellino blu . Zucchetti batte il tiro diretto, nuovamente forte, ma Corona para. HV si fa sentire con l’uomo in più e giunge al meritatissimo pareggio finale: Brusa passa a Zucchetti che, da lontano, buca la porta dei padroni di casa per il 6-6. Najera per proteste prima viene punito con un cartellino blu che, non placandosi la sua azione verbale, diventa rosso.

TABELLINO

Formazioni : Gamma Innovation Sarzana : Corona (C) in porta., Pol Galbras Pedrol, Joan Galbras Pedrol, Najera, Rossi, De Rinaldis, Cardella, Cinquini, Lavagetti, Bianchi. Allenatore: Mirko Bertolucci. Engas Hockey Vercelli : Verona fra i pali, Tataranni (C), Zucchetti, Brusa, Maniero, Sisti, Moyano, Mattugini, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset.

Arbitri : Franco Ferrari e Simone Brambilla

Reti : 1°T -24’40 Pol Galbras (Sarzana) 1-0; -22’19 Najera (Sarzana) 2-0; -12’40 Moyano (HV) 2-1 2°T : -24’44 Mattugini (HV) 2-2; -23’55 Rossi (Sarzana) 3-2; -22’03 Rossi (Sarzana), R 4-2; -21’15 Zucchetti (HV) 4-3; -16’40 Tataranni (HV) 4-4; -11’39 De Rinaldis (Sarzana) 5-4; -6’12 Pol Galbas (Sarzana) 6-4; -3’43 Mattugini (HV) 6-5; -0’25 Zucchetti

Cartellini blu : 1°T -22’19 Maniero (HV) 2°T -22’03 Verona (HV); -18’40 Rossi (Sarzana); -2’06 Pol Galbas (Sarzana); -0’00 Najera (Sarzana)

Cartellino rosso: -0'00 Najera (Sarzana)

Computo falli totale : Sarzana 16 HV 14

Tiri diretti : Sarzana 3 (1), HV 3 (1)