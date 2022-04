Nardecchia: «Loro fortissimi, noi daremo fastidio a tutti»

«Sapevamo che il Padova era la squadra più forte del girone. Sono una squadra attrezzata per andare in Serie B, abbiamo fatto benissimo nel primo tempo: li abbiamo messi in difficoltà. Poi hanno cambiato modulo ed abbiamo perso i riferimenti» dichiara, a margine della sconfitta casalinga della Pro Vercelli contro il Padova, Mattia Vitale. Il centrocampista poi prosegue: «Hanno trovato il gol, ma penso che se fosse finita in pareggio sarebbe stato giusto».

Bene il primo tempo, avete tenuto testa al Padova?: «Dopo una sconfitta non c’è mai la soddisfazione, aver giocato però alla pari con una squadra del genere ci può solo dar fiducia: specialmente per i Playoff. Dobbiamo fare tre partite e fare il massimo. A centrocampo abbiamo fatto bene nel primo tempo: abbiamo fatto qualche errore ma nell’arco dei novanta minuti è comprensibile. Siamo stati bravi a far creare occasioni agli attaccanti e sulle seconde palle. Siamo stati all’altezza, siamo corti – per via degli infortuni – a centrocampo. Siamo calati ma siamo stati ordinati, abbiamo fatto una buona partita».

Nel secondo tempo avete subito la loro pressione?: «Nel primo sapevamo che loro avrebbero sofferto la palla in profondità, l’abbiamo provata in settimana. Nel secondo tempo, ma come noi anche loro ci studiano, ma già anche nel primo, mi marcavano a uomo: sono più un centrocampista per impostare e Jelenic è un giocatore completo, lo conosco: ci ha messo in difficoltà, è davvero un giocatore completo. Pensavo di trovarlo in spogliatoio al termine della partita. Ripartiamo dai punti di forza di questa partita, prendiamoci quello che oggi non siamo riusciti ad avere».

A rispondere alle domande dei giornalisti è stato poi Mister Massimiliano Nardecchia. Partita difficile, ma la Pro ha giocato le sue carte. Come valuta la prestazione?: «Ottima. Non dobbiamo rammaricarci, la squadra ha fatto bene: il risultato fa arrabbiare, abbiamo avuto occasioni per potergli fare male e dovevamo sfruttarle. Siamo però contenti sotto tutti gli aspetti, c’è rammarico per la classifica. Loro sono fortissimi, abbiamo il rammarico di non aver fatto quello che ci meritavamo e che avremmo potuto fare».

Gran primo tempo, nel secondo la partita si è sporcata?: «Loro nel secondo tempo sono partiti forte, poi siamo andati un po' in difficoltà ma abbiamo fatto un buon secondo tempo. C’è rammarico per il risultato, il pari era meritato. Ma, anche in quel caso, avremmo detto che potevamo vincerla. Loro vinceranno, o giù di li, il campionato. Noi prendiamo la consapevolezza di essere una squadra rognosa ai Playoff: se continuiamo cosi daremo fastidio a tutti».

La palla lunga nel primo tempo, poi siete calati?: «Abbiamo messo in difficoltà il Padova con questa palla in profondità: loro poi si sono sistemati, si sono messi a 4 e si sono tutelati in profondità. Hanno risolto il problema tattico, ma la partita è stata interpretata dai ragazzi con grande spirito e forza. Belardinelli è una bella sorpresa, sappiamo il ragazzo ed ha fatto una grande gara: ma come tutti. Se non fai cosi contro il Padova soccombi. La prestazione è stata ottima».

I subentrati?: «Non è mai semplice, oggi in particolar modo. Gatto ha messo buone palle, ha fatto il suo. Idem gli altri: hanno dato tutti il loro contributo, siamo soddisfatti».