Tribunale, al via il cantiere per il restauro della torre

Viene consegnato mercoledì 30 marzo il cantiere per il consolidamento degli ex uffici giudiziari e delle torri del castello visconteo che affacciano su via Conte Rosso. Entra così nella fase operativa l'ultimo intervento necessario per poter ottenere la completa riapertura della strada e dei parcheggi posti lungo il muro di cinta del Tribunale, ormai inaccessibili dal lontano 2016, quando il crollo di una porzione del muro perimetrale costrinse il Comune a chiudere il tratto stradale.

I primi interventi condotti dal Demanio hanno permesso di mettere in sicurezza il muro perimetrale, evitando ulteriori rischi di crolli e consentendo una parziale riapertura della via che collega piazza Amedeo IX a corso Italia. Ma successivi controlli hanno poi evidenziato la necessità di un consolidamento anche della torre e di lavori agli ex uffici giudiziari. Opere che il Comune ha deciso di accollarsi pur di arrivare al recupero dell'intera zona e al ripristino dei parcheggi.

L'intervento verrà effettuato dalla ditta Bona 1858 di Vercelli che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 14,82% sulla base d'asta di 135mila euro. Complessivamente la spesa per la sistemazione dell'area era stimata in 225mila euro.