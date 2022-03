Premio di laurea in memoria di Luciano Ciervo

Premio di laurea in memoria in Luciano Ciervo, alpino e volontario dell'Aido che ha perso la vita a causa del Covid. A istituire il riconoscimento è il Gruppo InterComunale “Francesco Barbonaglia – Giuseppe Lovascio” OdV Vercelli che martedì consegnerà il riconoscimento nel corso di un pomeriggio dedicato alla cultura della donazione degli organi. L'appuntamento è in programma martedì 29 marzo alle ore 15,30 nella sede del Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale, via Duomo 6, Vercelli: la conferenza sarà dedicata alla donazione volontaria post mortem di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico e avrà come relatori Raffaele Potenza del Coordinamento Regionale dei Prelievi e Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta. La consegna del premio di laurea Aido “Luciano Ciervo” (dell'ammontare di 500 euro) avverrà alla presenza dei volontari del gruppo InterComunale di Vercelli, della rappresentanza degli alpini di Prarolo e Vercelli e della famiglia rappresentata dalla mamma Elena Mancino e dalla moglie, Gabriella Lupolo.

«Abbiamo deciso di ricordare Luciano con un'iniziativa che rispecchiasse il suo impegno nel sociale e la sua generosità», spiegano i promotori del premio creato anche con la collaborazione di Sergio Macciò, consigliere dell’associazione degli studenti universitari Upo Alumni, con la quale è poi stati siglato l’accordo di collaborazione attraverso le firme apposte da Marcello Casalino (presidente Aido) e Francesca Boccafoschi, presidente di Upo Alumni. La commissione che si è occupata di valutare le tesi pervenute per la partecipazione al premio di laurea, ha annoverato due componenti di Upo Alumni (i professori Boccafoschi e Bellomo) e il rappresentante di Aido nella persona della rappresentante del collegio dei probiviri Maria Cristina Cossu.

Due i lavori giunti ed entrambi sono stati ritenuti meritevoli: non riuscendo a trovare una discriminante per decifrare quale tesi fosse migliore dell’altra, è stato deciso di premiare entrambe le studentesse del corso Triennale di Biotecnologie e Magistrale in Medical Biotechnologies dell’Università del Piemonte Orientale dividendo equamente il premio per l’importo di euro 250.