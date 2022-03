Troppe assenze, ma la sconfitta è senza attenuanti

La Under 19 in una foto d'archivio

CAMPIONATO UNDER 19

2a fase –

3a GIORNATA DI ANDATA – COPPA PIEMONTE

Lunedì 21 marzo Ivrea – Palestra Via Gramsci 1

Lettera 22 Ivrea - Pallacanestro Femminile Vercelli 73-34

(parziali: 18-7; 41-20 ; 61-21)

Tabellino PFV: Zanetti 5; Ifa Uwaidae 9; Valentino; Liberali; Lo; Francese 6; Chillini 7; Carrozza 1; Cafasso 2; Matteia 4. All.re Adriana Coralluzzo.

Continua ad inanellare sconfitte l’Under 19 della PFV, perdendo ad Ivrea per 73-34, ancora una volta non al completo con soli 7 elementi della rosa a disposizione, ma provvidenzialmente integrata con tre elementi del gruppo Under 17 (Cafasso, Carrozza e Matteria) che bene si sono comportate nel campionato maggiore, consentendo alla società di proseguire nel progetto di interazione fra i vari gruppi, in vista anche della prossima stagione.

La partita non ha avuto momenti salienti da raccontare, posto che Ivrea si è portata avanti sin dall’inizio ed ha chiuso il primo periodo sul 18-7. Nel secondo quarto le vercellesi avevano una minima reazione, almeno in fase offensiva, ma rendevano comunque altri 10 punti alle padrone di casa per il 41-20 di metà gara, cosicché la “pratica “poteva considerarsi già archiviata al termine del primo tempo dalle eporediesi.

Nel terzo periodo, poi, la PFV riusciva addirittura a mettere a segno un solo punto, ed il divario al 30’ raddoppiava sul 61-21.

Nell’ultimo quarto le padrone di casa tiravano un po’ i remi in barca e le vercellesi ne approfittavano per vincere il parziale 12-13, riuscendo così a stare sotto i 40 punti di scarto al termine dell’incontro.

A fine gara coach Adriana Coralluzzo, piuttosto amareggiata per l’andamento del match, ha dichiarato: “Siamo incappate in una serata no per tutte, dove è mancata completamente la transizione difensiva. Inoltre abbiamo commesso un numero di errori al tiro veramente troppo elevato.”

E’ chiaro che, con questi presupposti, la squadra non sia riuscita a fare nulla per tentare di invertire il proprio trend negativo di questa stagione.