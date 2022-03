Legnago Salus-Pro Vercelli 0-1 (Avanti così)

Un gol e tre legni a legittimare la vittoria della Pro Vercelli sul campo del Legnago Salus.

Fino alla rete di Panico, per la verità, la Pro Vercelli, sempre attenta nella fase difensiva e nell'interdizione dei due esterni e dell'ottimo Louati, non aveva certo impressionato nelle trame offensive. Dopo la rete c'è stata solo la Pro in campo. Prima del gol, però, troppa “sofferenza” nell'imbastire azioni offensive.

Tre punti pesanti per la squadra di Lerda (ottavo risultato utile consecutivo per lui e la sua squadra), buona prova di tutta la squadra (con Vitale migliore in campo e, dopo di lui, Panico e i due baby, Rizzo e Louati).

La cronaca.

PRIMO TEMPO

5': grande recupero di Louati, grande ripartenza della Pro con Panico che fugge veloce, ma il suo tiro sfuma, seppur non di molto, sul fondo. Risponde Sgarbi, che salta Cristini, mura Auriletto.

24': angolo per i padroni di casa, è uno schema; palla al centravanti del Legnago, Contini, botta leggermente a spiovere, respinge Rizzo, una sicurezza ormai. Primo cambio per i padroni di casa. Esce Rossi, infortunato, dentro Bruno. Il terzino destro Ricciardi – gran bel giocatore, il migliore nella gara d'andata – scala sulla corsia di sinistra.

32': ammonito Louati, per trattenuta.

36': azione manovrata della Pro, con fraseggi dal basso, palla a Rolando, cross immediato e preciso per Clemente, tiro, parata di Corvi. Seconda azione gol della squadra di Lerda. Ammonito Ricciardi (al 38'). Giallo anche per Clemente (al 40', fallo tattico).

44': Panico-palo, ma avrebbe meritato il gol. Su lancio di Vitale, l'attaccante, sulla destra, tira di prima intenzione, ma la sfera incoccia il palo alla sinistra di Corvi. Grande gesto tecnico.

SECONDO TEMPO

46': angolo di Panico, testa di Comi che anticipa tutti, palla sul fondo. Risponde Contini, giovane e interessante attaccante, ma il suo tiro si infrange sui cartelloni pubblicitari.

51': ci prova Rolando, ma il suo tiro, sporcato da un difensore, finisce tra le braccia di Corvi.

Cresce la pericolosità della catena di destra, con Clemente e Rolando, che si conoscono a memoria.

59': batti e ribatti, un flipper insomma, nell'area del Legnago, la palla esce dall'area, Crialese rimette dentro, Panico è il più lesto di tutti, tiro di destro e palla in rete, Pro Vercelli in vantaggio.

60': due cambi nella Pro. Escono Louati e Rolando, entrano Belardinelli e Della Morte.

61': Panico serve Comi, in area, ma il centravanti è contrastato. Botta di Della Morte, deviata inb angolo. È solo Pro, adesso.

68': controllo e girata di Della Morte dal limite, palla fuori di poco.

69': ripartenza indiavalota di Della Morte, assist per Comi (con velo di Panico), botta di prima intenzione che fa tremare la traversa.

71': fuori Panico, dentro Bruzzaniti.

73': cross di Della Morte, testa di Belardinelli, traversa. Legno numero tre.

Fallo inutile di Comi, ammonito.

Cinque al termine più recupero, ma la Pro si difende con ordine e propone affondi.

Il Legnago attacca con insistenza. Due al termine, più recupero.

90': destro di Alberti, alto. Quattro di recupero.

Gol annullato al Legnago per fallo su Rizzo, travolto in uscita.

E' finita.

Tabellino

LEGNAGO SALUS-PRO VERCELLI 0-1

Marcatori: Panico (Pvc) al 59'

Formazioni.

LEGNAGO SALUS: Corvi; Ricciardi, Bondioli, Stefanelli, Rossi (Bruno dal 27'); Antonelli (Alberti dal 72'), Yabré, Pitzalis (Lollo dal 63'); Giacobbe (Zanetti dal 72'); Contini, Sgarbi. A disposizione: Enzo, Rossini, Alberti, Meneghetti, Bruno, Zanetti, Lollo, Casarotti. All. Serena.

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Minelli, Cristini, Auriletto; Clemente, Louati (Belardinelli dal 59'), Vitale, Crialese; Rolando (Della Morte dal 59'), Panico (Bruzzaniti dal 71'); Comi. A disposizione: Rendic, Scali, Masi, Della Morte, Jocic, Belardinelli, Luca Rizzo, Macchioni, Secondo, Bruzzaniti. All. Nardecchia.

Arbitro Burlando di Genova

Ammoniti: Louati, Clemente, Comi della Pro Vercelli; Ricciardi del Legnago