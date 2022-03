M’illumino di Meno: venerdì ASM “spegne” la sede di corso Palestro

ASM Vercelli aderisce all’edizione 2022 di M’illumino di meno, l’iniziativa dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar Radio2 con Rai per il Sociale.

Per sensibilizzare i territori sull’importanza della transizione energetica e sulla necessità, mai come ora, di mettere in campo azioni per ridurre i consumi ed il nostro impatto ambientale, domani sera, venerdì 11 marzo, verrà spenta l’illuminazione esterna della sede aziendale di corso Palestro.

L’adesione a M’illumino di meno è coerente con l’impegno di ASM per il risparmio energetico: l’ultimo progetto strategico realizzato a Vercelli ha riguardato la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione della quasi totalità dei corpi illuminanti della città con nuovi impianti a LED, che permettono di consumare circa il 60% di energia in meno.