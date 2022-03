Quarti di finale di Coppa Italia: Amatori Wasken Lodi- Engas Hockey Vercelli 5-2

Engas Hockey Vercelli battuta per 5-2 in casa dei Campioni d’Italia del Lodi, con i lombardi che approdano in semifinale. Partita a due facce per i vercellesi che, comunque, escono a testa alta dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio di 1-2 con venticinque minuti giocati all’altezza del Lodi. Nella seconda parte del match HV fatica a concludere e una contemporanea crescita dei Campioni d’Italia risulta letale, soprattutto con il 3-2 arrivato ad un minuto dal pareggio. Fra i lombardi, prestazione maiuscola di Torner e bene anche Greco; in casa Engas doppietta di capitan Tataranni e partita solida di Brusa in pista quasi per tutto il match.

Si torna a pensare al campionato con la prossima partita contro il Follonica: mercoledì 16 marzo alle 20.45 al Palapregnolato del rione Isola.

Primo tempo : Dopo meno di due minuti dall'avvio, Greco va a rete sotto la traversa, ma il signor Carmazzi prima convalida, poi torna sui propri passi realizzando di avere fischiato in precedenza un fallo di Zucchetti sullo stesso numero 21 lodigiano. Rete invalidata e rigore per il Lodi: Torner lo batte, realizzando l’1-0. A seguire, i lombardi vicini al raddoppio con Mendez: Verona interviene due volte. Poco dopo, D’Anna Tataranni, servito da Zucchetti, appena dentro l'area. Rigore per HV: lo stesso capitano si incarica della battuta e realizza sulla destra di Grimat, 1-1. Poco dopo, Brusa ha una buona chance con il portiere giallorosso che respinge. La partita prosegue a ritmi elevati da ambo le parti. Poi, Brusa tira, Grimalt si oppone ma, sulla sua respinta un giocatore del Lodi tocca la pallina con la mano: secondo rigore per HV. Tataranni tira rasoterra, Grimalt para. Sempre il capitano vercellese confeziona un’iniziativa di pregio in un fazzoletto, chiamando l’estremo difensore avversario ad un intervento impegnativo. Sul versante opposto, Greco si propone in penetrazione nella difesa piemontese dalla sinistra, Verona risponde molto bene. HV manovra e fa possesso, mentre Lodi non è particolarmente incisivo nella seconda parte di frazione. A seguire conciliabolo fra i due arbitri sull’assegnazione di un cartellino blu per fallo di Torner su Mattugini: alla fine si delibera un fallo di squadra. Barbieri realizza un bel diagonale, trovando l’opposizione di casco di Verona. Lo stesso giocatore del Lodi tenta un tiro da lontano, ma la palla è alta. Dopo una grande occasione per Mendez, su immediato ribaltamento di fronte, Vercelli si porta in vantaggio: Brusa serve Tataranni che, al volo, insacca una rete maiuscola. Le due squadre vanno così a riposo sul 1-2.

Secondo tempo : la frazione inizia con il pareggio del Lodi dopo poco più di un minuto di gioco: Greco, con un’iniziativa personale, insacca un fulmineo tracciante sopra la traversa di Verona. Lo stesso Greco è pericoloso al volo su suggerimento di Torner. A seguire, sempre lui serve Mendez che colpisce il palo alla destra di Verona . I Campioni d’Italia in carica nei primi cinque minuti si producono in un assedio alla porta piemontese. Occasione colossale per i padroni di casa con D’Anna che colpisce l’esterno della rete. Poi, Greco passa a D’Anna che si gira in area e tira, Verona è attento. HV fatica in questa fase a giungere a conclusione. Torner impegna Verona che chiude la porta in allungo. Al dodicesimo, lo stesso numero 99, al termine di una lunga manovra della sua squadra, segna, con un gol pregevole per stile, il vantaggio per il Lodi dalle tre quarti di campo. Due minuti e mezzo dopo, i Campioni d’Italia allungano con un contropiede condotto e finalizzato da Barbieri. Mancano dieci minuti alla fine e la differenza reti è a +2 per i lombardi. Zucchetti è poi solo davanti a Grimalt che si allunga bene. Verona a seguire salva su Mendez. Negli ultimi minuti, HV a trazione anteriore con contemporaneamente dentro Moyano, Tatatranni e Mattugini. Zucchetti coglie una traversa da molto lontano. A quarantanove secondi dalla sirena, su contropiede asse Torner-Mendez, lo spagnolo trova il 5-2. Ad una manciata di attimi da termine, decimo fallo del Vercelli: Torner batte il tiro ad uno, ma si deve ripetere perché Tataranni si muove in anticipo e poi protesta con Galoppi. Per lui, rima cartello blu e poi rosso. Infine, Torner ripete la punizione di prima ma non realizza. Risultato finale 5-2 e per il Lodi la semifinale di Coppa Italia.

TABELLINO

Formazioni: Amatori Wasken Lodi : Grimalt (C) fra i pali, D’Anna, Greco, Mendez, Tornet, Barbieri, Schiavo, Cervi, Raveggi. Allenatore : Pier Luigi Bresciani. Engas Hockey Vercelli : Verona in porta, Tataranni (C), Zucchetti, Brusa, Moyano, Maniero, Mattugini, Sisti, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset.

Arbitri : Massimiliano Carmazzi e Matteo Galoppi

RETI 1°T 23’15 Torner, R (Lodi) 1-0; 20’24 Tataranni, R (HV) 1-1; 3’26 Tataranni (HV) 1-2 2°T 23’40 Greco (Lodi) 2-2; 13’12 Torner (Lodi) 3-2; 10’29 Barbieri (Lodi) 4-2; 0’49 Mendez (Lodi) 5-2

Cartellini blu: 4 secondi dal termine, Tataranni (HV)

Cartellini rossi : sempre a 4 secondi dal termine, Tataranni (HV)