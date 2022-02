Pro Vercelli-Renate 1-1 (Giusto così)

Meglio la Pro nel primo tempo, meglio il Renate nel secondo. La Pro lamenta la mancata concessione di un penalty. Ma il pari è giusto.

Pro Vercelli-Renate 1-1

Marcatori: Della Morte (Pvc) all'8'; Maistrello (30') del Renate;

Pro Vercelli: Matteo Rizzo; Auriletto, Masi, Cristini; Bruzzaniti (Iezzi dal 71'), Louati (Belardinelli dal 59'), Vitale (Jiocic dall'87'), Crialese; Della Morte (Rolando dal 59'), Panico (Gatto al 71'); Comi. A disp. Gelmi, Rendic, Minelli, Rolando, Jocic, Belardinelli, Clemente, Rizzo L., Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto. All. Lerda.

Renate: Pizzignacco; Tedeschi, Silva, Spaltro (Sini dal 78'); Anghileri, Baldassin, Esposito (Marano dall'88'), Gavioli (Celeghin dal 59'), Cicconi; Maistrello, Chakir (Piscopo dal 78'). A disp. Albertoni, Cugola, Celeghin, Morachioli, Ermacora, Piscopo, Merletti, Rossetti, Marano, Sini. All. Cevoli.

Arbitra il signor Leone di Barletta

Ammoniti: Tedeschi, Baldassin, Esposito del Renate; Louati, Crialese, Belardinelli della Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO

Ancora Della Morte, all'ottavo minuto.

Gran recupero palla di Louati, palla a Comi, cross per la testa di Della Morte che, solo davanti a Pizzignacco, porta la Pro in vantaggio. Sesto sigillo stagionale per Matteo Della Morte.

Primo quarto d'ora: stupisce il giovanissimo Louati: ha forza fisica, buon palleggio e soprattutto personalità.

Immarcabile Della Morte. Scatenato, più in palla che mai.

Uscita imperfetta di Matteo Rizzo( ingannato da un mancato intervento di Masi); primo errore da quando difende la porta della Pro e Maistrello, di testa, insacca: 1 a 1 (immeritato). Alla mezz'ora.





Una tegola per la Pro, che stava dominando.

Supremazia del Renate, ma la difesa della Pro concede poco agli avanti del Renate.

Della Morte a Bruzzaniti, gran sinistro, para Pizzignacco. Risponde il Renate con un bel colpo di testa di Chakir, para Rizzo.

Mancano cinque minuti.

Crialese a terra, piccola mischia. Ammoniti Crialese e Baldassin.

SECONDO TEMPO

Bella giocata di Vitale che serve Panico; cross dalla sinistra e testa dello stesso Vitale, fuori, al 51'.

Buona partita, tra due squadre che affrontano a viso aperto.

Della Morte dalla destra, cross per Panico che, nonostante la marcatura, si esibisce in una bella semirovesciata, fuori (ma bello il gesto tecnico, da centravanti di razza).

Dieci minuti della ripresa.

Lancio in area per Maistrello, salva Cristini.

Minuto 59: Lerda manda in campo Rolando e Belardinelli, escono tra gli applausi Della Morte e Louati.

Altri due cambi di Lerda: Gatto per Panico, Iezzi per Bruzzaniti, al 71'.

Partita meno bella, rispetto al primo tempo. Pro poco concreta negli ultimi trenta metri.

Ripartenza del Renate interrotta da Masi.

Cross di Crialese per Comi, che crolla sulla pressione di Celeghin, la Pro invoca il rigore.

Mancano sei minuti, può succedere di tutto.

Dentro Jocic per Vitale, ultimo cambio di Lerda. Mancano tre minuti più recupero.

Quattro di recupero.

Auriletto, gran chiusura su Maistrello, è l'ultimo acuto.

Giusto il risultato, quindi.

Mercoledì si gioca a Seregno.