Pallacanestro Femminile Vercelli, serie C: una vittoria agevole

CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE A 7a giornata di ritorno

Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli - Etelia Aosta 91-26

(Parziali 25-8; 53-11; 67-24)

Tabellino: Bassani 5; Acciarino 15; Ansu13; Coralluzzo 2; Bertelegni 8; Rey 5; Deangelis 2; Leone Giulia 10; Boucefra 6; Momo 6; Leone Sara 8; Sarrocco 11

Allenatore Gabriele Bendazzi; aiuto allenatore : Andrea Congionti.

Agevole vittoria per la PFV che nell’ultima giornata del girone di ritorno (restano quattro gare da recuperare) batte nettamente in casa per 91-26 l’Etelia Aosta.

Vero è che le ragazze di Bendazzi hanno affrontato l’ultima in classifica, ancora a zero punti, ma hanno saputo comunque sfoderare una prova brillante, pressando per lunghi tratti della gara e mettendo insieme ottime rame di gioco, che hanno praticamente annichilito le avversarie, impedendo loro quasi di giocare ed intercettando una miriade di passaggi delle avversarie e recuperando palloni su palloni, spesso trasformati in contropiede vincenti.

Questa evidentemente è stata la ricetta utilizzata da Bendazzi per non cadere nella disaffezione che si crea quando si incontrano squadre nettamente inferiori e non correre il rischio di disputare a propria volta una gara incolore, il che può a volte portare a non liete sorprese.

Le vercellesi hanno dovuto fare a meno di una delle loro top gun, Erika Pollastro, tenuta precauzionalmente a riposo per un lieve affaticamento, ma le compagne scese in campo non l’hanno fatta rimpiangere certamente, dando ognuna il massimo di quel che poteva ed approfittando tutte del maggior spazio che hanno avuto nelle continue rotazioni di coach Bendazzi, soprattutto quelle giocatrici che solitamente giocano di meno e che hanno potuto essere oggi assolute protagoniste.

Dopo 1’ il punteggio era 5-0 per la PFV che, con un buon pressing recuperava numerosi palloni che trasformava in punti: 25-8 al primo quarto e gara in discesa.

Nel secondo periodo, infatti, le vercellesi premevano ancora facilmente sull’acceleratore lasciando alle avversarie solo tre punti per il 53-11 di metà gara, risolvendo così la pratica Aosta.

La ripresa era meno brillante, con le padrone di casa che rallentavano il ritmo per rifiatare e le aostane che ne approfittavano per mettere a segno in un quarto tanti punti (13) quanti ne avrebbero segnati negli altri tre messi insieme: ne usciva un 3° periodo equilibrato, e con numerosi errori in casa vercellese, per il 67-24 al 30’.

Nell’ultimo periodo la PFV riprendeva a giocare sul serio e le ospiti cedevano completamente, mettendo a segno solo due punti, e si arrivava così al 91-26 finale che la dice lunga sulla differenza di valori che si è vista in campo: sessantacinque punti di scarto significano pur qualcosa, in un campionato senior.