Due furti in poche ore: torna l'allarme ladri a Stroppiana

C'è preoccupazione e amarezza a Stroppiana per una nuova serie di furti e tentati furti avvenuti in alcune abitazioni del paese. Colpi messi a segno anche di giorno che stanno creando un comprensibile allarme tra i residenti.

Le forze dell'ordine sono state allertate e l'amministrazione comunale ha messo subito a disposizione le immagini della videosorveglianza nella speranza di poter dare un aiuto alle indagini.

Tuttavia, in una nota diffusa sui social, l'amministrazione comunale invita i concittadini a prestare attenzione e mantenere la massima prudenza anche se ci si allontana da casa solo per poche ore o per sbrigare le incombenze quotidiane.