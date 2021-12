Natale a Vercelli: in viale Garibaldi debutta Extra. Al Concordia brilla l'albero di Natale

Dall'albero di Natale del rione Concordia al debutto della mostra Extra in viale Garibaldi. Nuovi appuntamenti nel calendario delle manifestazioni natalizie organizzate da Ascom, Comune, Atena Iren e da vari partner e sponsor.

Sabato e domenica tornano così il trenino lillipuziano, la possibilità di suonare con i pianoforti posizionati in piazza Cavour e via Veneto, il mercato straordinario di domenica. Nella giornata di sabato, inoltre, sono previste due iniziative particolari: l'accensione dell'albero di Natale al rione Concordia e l'inaugurazione della mostra di design Extra.

Proseguendo con la serie delle accensioni degli alberi di Natale, dopo quelli in centro – in piazza Cavour, in piazza del Municipio e in piazza Risorgimento – e al rione Isola, davanti al Palahockey, oggi sarà la volta dell'albero del Concordia, posizionato per la prima volta nella zona tra la chiesa e il centro anziani a completare l'allestimento natalizio del rione che, quest'anno, ha avuto le sue luminarie grazie al sostegno di sponsor che si sono affiancati al Comune e Ascom. «Per fare ancora i migliori auguri di serene feste agli abitanti del quartiere Concordia, oltre alle luci natalizie, il Comune ha posizionato questa mattina un bell'albero di Natale», ha scritto sui social il sindaco Andrea Corsaro, annunciando quest'ultima novità.

In viale Garibaldi, invece, alle 18 è fissato il taglio del nastro di Extra, la mostra di design che, dopo aver riacceso le vetrine di via Galileo Ferraris, si sposta questa volta sul viale per un'edizione natalizia open air.

Da giorni le teche che ospitano gli allestimenti sono state montate e posizionate: curata da Serena Mormino, l'edizione 2021 della mostra strizza l'occhio a Kubrick e a “Odissea nello Spazio” con un'edizione che guarda alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, ma anche al design e al fashion. E che scegli, come location, il viale più frequentato della città, offrendo le opere alla vista del pubblico 24 ore al giorno, grazie a un allestimento che va "oltre lo spazio".

Alla mostra partecipano, per la sezione design: Ad di Antonio Ardizzone, Arredamenti Prella, Borgo Divisione Luce, Giovannini Arredamenti, Piero Raimondo, Sga Arredamenti, Andeana Fashion Gallery. Per la sezione arte: Lello Ardizzone aka Tony Wetfloor. La mostra resterà allestita fino al 19 dicembre: successivamente gli stand Autovar e Atena Iren proporranno spazi dedicati ai bambini.