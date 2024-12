Assemblea dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli

Approvato all’unanimità il bilancio di previsione, illustrate le attività svolte nel 2024 e premiati gli iscritti da 20,25, 30, 40 e 50 anni. Martedì 17 dicembre nell’esclusiva cornice della Sala Conferenze del Balocco Proving Ground si è svolta l’assemblea dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Vercelli, presieduto da Marina Martinotti e si è tenuto il seminario “Progettazione e costruzione di piste ed autodromi”. Vi hanno preso parte circa 70 persone.

All’evento, oltre al direttore di Balocco Proving Ground ingegnere Francesco Amirante e al sindaco di Balocco Gian Mario Morello, hanno portato i loro saluti il presidente della Regione Alberto Cirio, il presidente della Provincia Davide Gilardino e l’assessore del Comune di Vercelli Martina Locca. Un video messaggio è inoltre arrivato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Gilberto Pichetto Fratin. Era presente anche il Comandante dei Vigili del fuoco di Vercelli Claudio Giacalone.

L’assemblea e le attività del 2024

La giornata è iniziata alle 16 con l’assemblea durante la quale il consigliere Massimo Pissinis ha dato lettura della relazione di bilancio stilata dal tesoriere Dario Barbero: la dottoressa commercialista Paola Ferraris ne ha sottolineato la completezza. A seguito dell’approvazione da parte degli iscritti, il presidente dell’Ordine degli Architetti Marina Martinotti ha effettuato una panoramica delle attività svolte durante il 2024: “In primis – ha detto – vorrei ringraziare i colleghi che hanno partecipato ai vari eventi che si sono tenuti nel corso dell’anno e anche tutti coloro che, a diverso titolo, ci hanno sostenuto. Nel 2024 abbiamo indetto un concorso di idee, insieme al Comune, per far rivivere l’area ex Nichelio di Varallo. In merito all’attività formativa c’è stata un’ampia offerta: il nostro Ordine ha proposto circa quattro incontri al mese. Ma non solo. Si è concluso il concorso fotografico denominato “Uno sguardo sulla Provincia” a cui hanno partecipato 108 persone. All’inizio del 2025 si terrà la premiazione dei vincitori e verrà allestita una mostra”. Senza poi dimenticare tutti gli incontri e le collaborazioni con le autorità, le istituzioni e le associazioni del territorio. In conclusione, ha preso la parola l’architetto Germana Corradino che ha parlato del corso che porterà avanti sull’architettura del Ventennio vercellese.

I premiati

Durante l’assemblea è stato dato un attestato ai nuovi iscritti all’Ordine degli Architetti, tra cui Stefania Baltaro, Gabriele Cherubin, Giada Farina, Giuseppe Romeo, Alessandro Tantini.

In seguito, sono stati premiati gli iscritti da 20 anni: Paolo Ceridono, Germana Corradino, Sergio Elisei, Paolo Fulchiero, Gianni Carlo La Loggia e Marco Torri.

Per i 25 anni: Anna Maria Fontana, Maurizio Genta, Laura Gili, Gabriele Protti e Giuseppe Pugliese.

Invece per i 30 e 40 anni sono stati premiati rispettivamente Raffaella Rolfo e Mauro Garino.

Infine, per i 50 anni di iscrizione è stato dato un riconoscimento a Tullio Toselli.



Il seminario

Al termine della premiazione si è tenuto il seminario sulla progettazione e costruzione di piste ed autodromi che ha avuto come relatori l’ingegnere Massimo Rosaschino, l’architetto Alberto Marzi e il perito industriale Jarno Zaffelli. I temi trattati, in ordine, sono stati i seguenti:

“ 1962-2024: 62 Anni di testing al Balocco Proving Ground”

“ Caso studio: Pista Alfa”

“ Dalla pista alla strada”

Le piste di prova e il miglioramento della sicurezza di guida



I saluti istituzionali

In chiusura, è stato rivolto un ringraziamento al direttore Ing. Francesco Amirante che ha rimarcato il piacere di aver potuto ospitare l’Ordine degli Architetti.

Il sindaco di Balocco Gian Mario Morello ha ribadito la volontà di “essere presenti sempre” e di andare incontro alle necessità dei professionisti. A seguire, l’assessore del Comune di Vercelli Martina Locca ha portato i saluti del sindaco Roberto Scheda, rimarcando la vicinanza e la volontà di progettare.

Il presidente della Provincia Davide Gilardino invece ha parlato della necessità di fare rete tra le istituzioni e gli Ordini per sviluppare l’intero territorio.

In seguito, è stato proiettato un videomessaggio del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Gilberto Pichetto Fratin che ha parlato delle origini del circuito di Balocco, luogo di simbolica importanza per la storia del settore dell’auto italiana. Ha detto che nell’automotive avremo sempre più bisogno di testare e quindi serviranno piste e circuiti dedicati: anche gli architetti saranno essenziali per mettere a terra progettualità ed esigenze.

Ma prima del brindisi augurale con gli iscritti, ha tenuto a portare i suoi saluti anche il presidente della Regione Alberto Cirio, il quale ha evidenziato l’importanza del ruolo dell’Ordine degli Architetti e dei suoi professionisti. Ha inoltre parlato della complessità della burocrazia, nel contesto delle pubbliche amministrazioni, con cui tutti i giorni devono rapportarsi.