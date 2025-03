Caso Littizzetto: le Forze Armate italiane preannunciano una class-action

“Noi italiani non siamo capaci di fare la guerra. Facciamo cag*******o…se sfogli libri di storia sono più le volte che abbiamo perso”, è stato solo l’esordio della lettera redatta da Luciana Littizzetto e indirizzata a Ursula von der Leyen. Le sue affermazioni, durante la diretta del 9 marzo di Che Tempo Che Fa, sono in contrasto con il Fair Play e i valori propri della Costituzione Italiana, incarnati dalle Forze Armate, tra cui l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica e gli stessi Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e di tutto il comparto sicurezza. Per questo motivo, le Forze Armate preannunciano una class-action.

Lo stesso Osservatorio Vittime del Dovere APS nasce perché trasforma il grido di dolore delle vittime del dovere nella riaffermazione dei valori di patria e nazione, su cui insiste il Presidente Avv. Ezio Bonanni. Le due associazioni, Osservatorio Nazionale Amianto e Osservatorio Vittime del Dovere, unitamente al Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto da Ruggero Alcanterini e di cui lo stesso Bonanni è componente del Consiglio Direttivo Nazionale, ribadiscono la necessità del doveroso rispetto per le Forze Armate e per il sacrificio dei nostri uomini in divisa dal Risorgimento fino ai nostri oggi.

Le affermazioni di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa meritano forte censura. Il Tenente Pasquale Trabucco, assistito dallo stesso Avv. Ezio Bonanni, ha presentato denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Milano, perché siano interdette queste condotte. Le associazioni permettono a tutti coloro che dovessero ritenersi lesi nei loro diritti di costituirsi intanto come persone offese, e poi successivamente anche parti civili nell’eventuale procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno. Intanto, l’ONA APS e l’Osservatorio Vittime del Dovere con il Fair Play procedono compatte nell’affermare i valori della correttezza e della legalità, in tutti gli ambiti, oltre quello sportivo. Sullo sfondo rimane il sacrificio nel corso della prima, come della seconda, guerra mondiale. Fanti impegnati nelle trincee, vittoriosi a Vittorio Veneto, paracadutisti della Folgore e molti altri ancora. Tutti coloro che hanno donato la loro vita per la difesa Patria, impegnati anche nelle missioni di pace all’estero, specialmente in territorio balcanico. “E’ doveroso e necessario il rispetto per tutte le nostre Forze Armate e per coloro che hanno sacrificato la loro vita per la Patria”, ha dichiarato l’Avv. Ezio Bonanni.

La campagna di sensibilizzazione per la difesa delle vittime dell’amianto e del dovere prosegue a Frascati

L’Avv. Ezio Bonanni sarà al fianco dei paracadutisti della Folgore anche nel prossimo convegno che si terrà a Roma, precisamente a Frascati, il prossimo 29 marzo. Continua, in questo modo, la campagna di sensibilizzazione per la difesa delle vittime dell’amianto, nonché delle vittime del dovere. “Come difendersi dall’amianto: soluzioni e criticità” sarà il titolo dell’incontro che avrà luogo nella Sala Granduca di York, nel pomeriggio alle 16.30. Per il legale delle vittime dell’ amianto e degli altri cancerogeni sarà il primo evento nella città di Frascati, dove lo attendono i rappresentanti delle Forze Armate del territorio, che già hanno largamente presenziato qualche settimana prima al primo convegno per le vittime del dovere che si è svolto nella città di Pomezia.

Fair Play School e Confesercenti: firmato il protocollo d’intesa a Latina

La tutela per tutte le vittime dell’amianto e del dovere prosegue anche sotto il segno dei principi di correttezza, lealtà e buona fede professati largamente dall’Avv. Ezio Bonanni anche in qualità di componente del Consiglio Direttivo Nazionale del Comitato Nazionale Italiano Fair Play. Proprio sabato 22 marzo, presso la sede provinciale di Confesercenti a Latina, è stato firmato un significativo protocollo di collaborazione tra Confesercenti provinciale e la FairPlay School di Latina. Presenti gli Assessori del Comune di Latina, Antonio Cosentino, Assessore alle Attività Produttive, e Andrea Chiarato, Assessore allo Sport, che hanno portato i saluti del Sindaco Matilde Celentano e dell’intera Amministrazione. Per Confesercenti erano presenti Matteo Tulli, delegato “Giovani Imprenditori”, promotore dell’iniziativa, la Presidente provinciale Susanna Gloria Mancinelli e il Coordinatore provinciale Ivan Simeone. Fondamentale la presenza dei giovani atleti della FairPlay School, che promuove l'integrazione e il supporto alle famiglie e ai giovani.

La FairPlay School è stata rappresentata dal Presidente provinciale Marco Ghirotto e dal Consigliere nazionale Ezio Bonanni. L’accordo è il primo passo di una sinergia che volge lo sguardo verso il sociale. “Affermiamo un principio fondamentale che è quello di coniugare insieme le varie esigenze e tutti i valori che si riconoscono nel FairPlay. Come la correttezza, il rispetto delle regole, della dignità della persona umana e del singolo come essere irripetibile. Il connubio con Confesercenti con il Fairplay School è molto importante”, ha affermato l’Avv. Ezio Bonanni. Il Presidente nazionale della FairPlay School, Ruggero Alcanterini, anche lui presente alla firma del protocollo d’intesa, supporta la valida iniziativa sociale ed ha dichiarato. “Oggi siamo molto contenti perché il modello della Fairplay School abbiamo pensato che sia assolutamente esportabile in tutto il Paese e magari all’estero”, ha concluso.