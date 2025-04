Scavi per la fibra ottica: Borgosesia vince la sua battaglia

Incontro operativo efficace in Comune a Borgosesia: il sindaco Fabrizio Bonaccio ha ricevuto il responsabile FiberCop nord ovest, Davide Polidori, insieme al responsabile di zona, Fabio Battioli, dai quali ha ottenuto l’impegno a intervenire per il ripristino dei tratti viari della città interessati dai lavori per la posa dei cavi di fibra ottica.

«Dopo aver segnalato più volte i disagi creati dagli interventi per la posa della rete veloce alle vie di Borgosesia – dice il primo cittadino – stamattina ho incontrato i responsabili di Fibercop insieme ai responsabili delle ditte operanti sul territorio, alle quali avevo più volte contestato i pessimi ripristini effettuati. All’evidenza dei fatti, siamo giunti a un accordo che prevede il rifacimento totale di tutti i tratti della città dove si presenta una assoluta inadeguatezza dei ripristini attualmente effettuati, che non sono minimamente in linea con i protocolli d’intesa a suo tempo sottoscritti».

Davanti alla determinazione del sindaco, che ha documentato la problematica in modo chiaro e inconfutabile, i responsabili Fibercop hanno garantito interventi correttivi: «All’inizio di maggio inizieranno i lavori, che prevedono una nuova fresatura e la riasfaltatura dei tratti danneggiati. Sia io personalmente che gli uffici comunali competenti vigileremo affinché agli impegni assunti, Fibercop faccia seguire fatti concreti. Non accetterò nulla di meno che la perfezione dei ripristini – conclude Bonaccio – perché il mio compito è quello di garantire gli interessi dei miei cittadini, che hanno il diritto di essere tutelati da chi li rappresenta».