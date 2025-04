A Chivasso: una sosta alla Locanda del Sole per scoprire la tradizione gastronomica del Canavese in un ambiente accogliente e raffinato

La Locanda si trova nel cuore di Chivasso, in una delle vie più centrali, a breve distanza dal vivace centro storico pedonale e dalla stazione ferroviaria. Questa cittadina, nota come “la porta del Canavese”, sta vivendo un rinnovato fervore turistico enogastronomico, che merita di essere valorizzato e scoperto.

La Locanda è stata fondata nel 1988 in via del Collegio e, dal 2007, ha trovato la sua casa definitiva qui in Via Roma.

La cucina è affidata a due bravi chef, giovani e competenti: Sara Buzio, simpatica e talentuosa, con un bel sorriso e tanta voglia di esprimersi al meglio, e Luca Gamba, chef di grande esperienza. Daniela, la mamma di Luca si dedica alla sala accogliendo gli ospiti come amici di famiglia ed è sempre pronta a raccontare i piatti con simpatia e cortesia.

Daniela e Sara

Gli interni del locale sono eleganti e accoglienti, alle pareti colori caldi ed opere d’arte, possibilità di pranzare nella veranda circondati dal verde.

Questo ristorante è il luogo ideale per gli amanti della cucina tradizionale piemontese, dove i piatti sono preparati con ingredienti freschissimi, provenienti dal territorio e rigorosamente di stagione.

Per il pranzo, si può gustare un'offerta interessante: un primo piatto di pasta fresca, accompagnato da una selezione di antipasti e secondi a scelta, il tutto per soli 17 euro.

La pasta fresca è senza dubbio uno degli orgogli della Locanda; viene preparata ogni giorno con dedizione e amore. Tra le specialità da non perdere ci sono gli agnolotti alle tre carni, un piatto che incarna la tradizione piemontese. La scelta continua con lasagne, cannelloni e gnocchi, tutte preparazioni che raccontano storie di sapori autentici e radicati nella cultura locale.

Il menù degustazione a 35 euro è una sintesi deliziosa dei piatti piemontesi più conosciuti e ricercati: si comincia con la carne cruda, con Castelmagno e nocciole, il vitello tonnato, cotto a bassa temperatura e abbinato alla salsa antica senza maionese preparata con tonno, acciughe, capperi e poco burro. L’ultimo antipasto è una quiche di verdure di stagione e taleggio.

Come primo troviamo i ravioli del plin conditi con il burro Occelli leggermente affumicato e un mix di erbe aromatiche. A seguire l’arrosto della vena con il suo fondo ristretto e patate schiacciate e per finire uno squisito bonet con mou e crumble al cacao.

Alla carta si possono scegliere anche gli gnocchi al ragù bianco di coniglio canavesano, caprino e limone e il risotto con gli asparagi, guanciale e pecorino piemontese. Nei secondi da provare, tra gli altri, il cappello del prete, taglio nobile del manzo, cotto a bassa temperatura, servito con il suo fondo e lo stinco di agnello glassato con salsa alla birra servito con un’insalata di spinaci, noci, mele e cubetti di gorgonzola.

Nei dolci anche la torta di nocciole con la salsa allo zabaione, il tiramisù classico e la zuppetta di frutta esotica con il gelato.

Cantina con poche etichette, ma ben selezionate e rappresentative delle eccellenze del territorio.

Ogni piatto è una celebrazione della tradizione locale, realizzato con ingredienti di alta qualità e una passione che si riflette in ciascun morso. E la stessa filosofia si trova anche nei servizi di catering, che è sicuramente fra i migliori di tutta la provincia di Torino.

Non è solo un ristorante, ma un'autentica esperienza gastronomica che invita a riscoprire le radici della cucina piemontese e per la qualità dell’accoglienza nel 2025 la Locanda è stata inserita fra i Ristoranti della Tavolozza.

La Locanda del Sole si trova a Chivasso in via Roma, 16. Contatti telefono +39 011 19010520 +39 3401742969 +39 3425293011

Mail: locandadelsole@gmail.com