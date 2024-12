L'Amatori vola in finale della Coppa Italia di serie B. Nella final four Nord Italia ospitata al Pala Pregnolato, i gialloverdi hanno staccato il pass per la finalissima del prossimo 25 marzo, superando gli ostacoli Correggio e Recoaro. Sfide combattute nelle quali, però, il team di Massimo Tataranni ha confermato la propria superiorità già emersa nella prima fase. Com'era prevedibile, il match contro il Correggio è stata una sorta di finale anticipata. L'Amatori si è imposto 6-4 al termine di un match che i gialloverdi dopo una prima fase equilibrata (3-2 all'intervallo) hanno risolto nella ripresa. Mattatore del match l'argentino Ariel Romero, autore di un poker di reti. Di Tataranni e Gori le altre reti vercellesi.

Nell'altra semifinale vittoria 4-2 del Recoaro sul Bassano.

Nella finale contro Recoaro l'Amatori si è imposto 6-2 I veneti sono rimasti in partita fino all'inizio ripresa quando Peripolli ha accorciato le distanze dopo l'uno-due dell'Amatori nella prima frazione con Gori e Tataranni. Ma l'immediato 3-1 di Gori ha dato il là alla cavalcata gialloverde che ha dilagato grazie alla doppietta di Tataranni e alla rete di Romero. Nel finale Peripolli ha accorciato le distanze ma, ormai la festa era tutta dell'Amatori.

L'avversario si conoscerà domani al termine della final four centro sud Scandiano-Pumas Viareggio, Castiglione-Eboli le due semifinali.