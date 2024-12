Larizzate, quattro feriti in un incidente

Quattro persone sono rimaste ferite in un incindente avvenuto, intorno alle 18 di sabato, a Larizzate, sulla Strada delle Grange. Per i soccorsi, insieme al 118, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli.

All'arrivo del personale di viale dell'Aeronautica, gli occupanti delle due vetture, che si erano scontrate frontalmente, erano già stati affidati alle cure del personale sanitario. I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza di entrambe le vetture e dello scenario dell'incidente.

Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale.