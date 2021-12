Vercelli brilla con le luci e le iniziative natalizie

Entra nel vivo la serie di eventi che accompagneranno i vercellesi nelle settimane di shopping Natalizio.

Dopo l'accensione delle luci di Natale, avvenuta sabato scorso, e l'apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio di piazza Paietta, da questo fine settimana tornano una serie di appuntamenti sempre graditi dai più piccoli e prendono il via anche nuove proposte rivolte ai consumatori, tra le quali "Compra locale, vinci il Natale" che prevede l'estrazione di una Kia Picanto tra tutti coloro che spenderanno almeno 10 euro nelle attività commerciali cittadine.

Alla stesura del programma delle manifestazioni hanno lavorato, come tutti gli anni, Ascom, il Comune e Atena Iren con l'appoggio di Atl Biella Valsesia Vercelli, Regione Piemonte, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi e Comtur.

«Vogliamo dare un segnale di serenità e ottimismo, pur mantenendo comportamenti prudenti - dice il sindaco, Andrea Corsaro -. Abbiamo coinvolto non solo il centro storico, ma anche i quartieri periferici, vogliamo essere il più inclusivi possibile perché siamo certi che sarà un Natale all'insegna della ripresa degli eventi e delle attività commerciali».

Si parte sabato 4 dicembre, dunque, con il ritorno del trenino con partenza da corso Libertà angolo via Veneto,: sarà disponibile il 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19 e 24 dicembre per la gioia dei più piccoli.

E' rivolta invece a chi ama la musica una nuova proposta - sperimentata con successo in tante realtà come aeroporti e stazioni: in zona piazza Cavour e in zona via Veneto, saranno posizionati due pianoforti dove musicisti, appassionati e dilettanti potranno esibirsi, accompagnando con le note la passeggiata dei vercellesi.

«L'iniziativa "Compra locale Vinci il Natale" - spiega la funzionaria Ascom Paola Bussi - darà la possiiblità, a fronte di un acquisto in un negozio della città, effettuato dal 4 al 24 dicembre per una spesa di almeno 10 euro, di concorrere all'estrazione di un'auto Kia Picanto».

Domenica 5, 12 e 19 dicembre, in piazza Cavour, ci saranno i mercati natalizia straordinari, viale Garibaldi si trasformerà in una vetrina del design grazie a un'edizione open air della mostra "Extra: oltre lo spazio": dal 10 al 19 dicembre una serie di avveniristiche teche ospiteranno pezzi di arredamento tutti da ammirare. Inoltre, dal 20 dicembre al 6 gennaio, ci saranno animazioni natalizie per i bambini in due spazi diversi, uno sarà gestito da Atena-Iren e l'altro da Autovar.

«E' un piacere passeggiare in una città illuminata non solo in centro, il gusto del bello è contagioso e spero che sia di buon auspicio per una ripartenza definitiva di tutta l'economia», commenta Jose Saggia, vice presidente di Ascom.

Coordinatore di tutto il progetto legato all'illuminazione, come già avveniva anche negli anni passati, è Mimmo Sabatino, quest'anno anche nelle vesti di assessore, oltre che di commerciante: «Sabatino ha lavorato molto per l'organizzazione dell'illuminazione natalizia della città, coinvolgendo 440 commercianti e si è profuso per il lancio delle iniziative natalizie», commenta il sindaco.

Anche Mariel Vasquez di Atena-Iren si è detta molto soddisfatta delle attività natalizie di quest'anno e della bella collaborazione che si è creata.

«C'è voglia di passare un Natale sereno - dice Sabatino -: Vercelli è una città che offre molto, in questo periodo tutti avranno modo di apprezzarla». Nella giornata di sabato 4 dicembre, sul fronte delle illuminazioni, sono attesi altri due appunamenti: l'accensione dell'albero di Natale allestito nella piazza della Camera di Commercio e l'accensione del grande albero del rione Isola. Il pomeriggio, in questo caso, è coordinato dal Comitato del Rione: l'accensione è in programma alle 16,30 e si accompagnerà con un'iniziativa solidale, organizzata insieme a Hockey Vercelli per i bambini seguiti da Aop al Regina Margherita di Torino: "Porta un gioco da donare, con Hockey Vercelli, ai bambini dell'Associazione Oncologica Pediatrica Ospedale Regina Margherita di Torino": è l'invito del Comitato. Ad accogliere gli ospitii thè, vin brûlé e canti: l'appuntamento è sul piazzale del PalaPregnolato, tradizionale punto di incontro del rione.