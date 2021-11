La corazzata Süditol non si ferma, al Padova basta una disattenzione e la Feralpi gioca a tennis

Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone A. Continua la marcia vittoriosa della corazzata Südtirol (che vanta 12 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte ed un’impressionante record positivo di soli 4 gol presi), vince il Padova contro la Pro (che esce per la prima volta dalla zona Playoff), crolla in casa l’Albinoleffe, pareggia il Renate e la Feralpi stra vince per 6-0 contro la Pergolettese. Andiamo, nel dettaglio, a vedere i risultati di questa settimana.

La giornata di campionato

Ad aprire le danze della sedicesima giornata è stata la – netta – vittoria per 6-0 della Feralpisalò contro la Pergolettese. A sbloccare la gara ci pensa Elia Legati (ex Pro) al minuto 16. Il raddoppio, ed il momentaneo 3-0, portano la firma si Balestrero (minuto 27 e 35). Miracoli cala il poker al 44esimo ma non è finita: Simone Guerra (91’ e 95’) serve prima la “manita” e poi regala il punteggio tennistico: “game, set and match”. Dopo la roboante vittoria i padroni di casa volano quarti a quota 32 punti. Ospiti che, con 16 punti, trovano la sedicesima posizione. Vince per 1-0 in casa il Fiorenzuola contro il Legnago Salus: a decidere la gara, al diciannovesimo, è Riccardo Palmieri. Padroni di casa che volano al tredicesimo slot disponibile raggiungendo quota 19. Ospiti che, con 14 punti, si collocano momentaneamente diciottesimi. Crolla in casa per 0-1 la Juventus U23 contro la Virtus Verona. A decidere l’incontro, al minuto 56, dal dischetto, è Pittarello che è freddo e supera il portiere Israel. Bianconeri che restano a quota 21 (con una gara in meno da recuperare contro il Padova) e si posizionano settimi. Salgono decimi ed a 20 punti gli ospiti: zona Playoff per i veneti.

Vince in trasferta per 0-1 la corazzata Südtirol contro il Lecco. A decidere il match, al quattordicesimo del primo tempo, è l’esperto attaccante Odogwu: dopo la vittoria (ed i quattro gol subiti da inizio campionato) il Südtirol vola a quota 40 punti e resta – meritatamente – primo. Padroni di casa, invece, che trovano la quattordicesima posizione e rimangono a quota 17 punti. Pareggiano 2-2 Mantova e Renate. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che, con Panizzi all’ottavo minuto, sbloccano il match. Reagiscono gli ospiti che, grazie al solito Galuppini (minuto 33), trovano il pareggio. Il Renate con Celeghin (minuto 69) passa in vantaggio e fa 1-2 ma Milillo al minuto 78 pareggia la gara. Nonostante il pareggio gli ospiti salgono a quota 33 e si posizionano terzi, capitolo diverso per i padroni di casa che raggiungono quota 15 punti trovando la diciassettesima posizione. Vince il Padova in casa per 1-0 contro la Pro Vercelli. Ai veneti basta poco più di un minuto di gara per decidere il match: gli ospiti fanno un piccolo errore e Simone Della Latta non persona: Padova che, a quota 33, si colloca seconda. Momento duro per la Pro Vercelli di Beppe Scienza che, con 20 punti, esce dalla zona Playoff – per la prima volta in stagione – e si colloca undicesima.

Pareggiano 1-1 Pro Sesto e Trento: a passare in vantaggio sono i padroni di casa, al minuto 49, grazie alla rete dell’esperto Capogna. Quando i giochi ormai sembravano fatti ed i padroni di casa pregustavano i tre punti arriva la beffa: nel finale, nei minuti di recupero, precisamente al minuto 92, Pasquato realizza il definitivo pareggio. La Pro Sesto sale a quota 13 punti ma trova la diciannovesima posizione. Ospiti che, con 20 punti, si collocano noni. Vince in casa per 2-0 (nel difficile match “salvezza”) il Seregno contro la Giana Erminio. Le reti delle vittoria, entrambe nel secondo tempo a pochi secondo di distanza, portano la firma di Cernigoi (minuto 50) e Cocco (minuto 53). Dopo aver conquistato la quinta vittoria stagionale, i padroni di casa volano dodicesimi raccogliendo 19 punti. Rimangono ultimi, a quota 12 punti, gli ospiti.

Finisce in pareggio per 1-1 il match giocato tra Triestina e Pro Patria. A passare in vantaggio sono gli ospiti che, con Bertoni al minuto 49, sbloccano il match. Il definitivo pareggio porta la firma di Marcello Trotta (minuto 58). Padroni di casa che, con 24 punti, si collocano momentaneamente quinti. Ospiti che, raccogliendo 16 punti, trovano la quindicesima posizione. A chiudere la giornata è stata la sconfitta casalinga dell’Albinoleffe per 2-3 contro il Piacenza di Mister Scazzola. A passare in vantaggio, però, sono i bergamaschi che – al minuto 8 – sbloccano la gara con Ravasio. Il vantaggio dura davvero poco: Juri Gonzi pareggia (minuto 19) e Simone Rabbi, al minuto 23, ribalta il risultato; momentaneo 1-2. L’Albinoleffe incassa lo svantaggio ed, al minuto 62, ritorna in gara grazie alla rete del solito Galeandro. Il pareggio è momentaneo: Corbari, al minuto 76, indirizza il match a favore della squadra emiliana (quarta vittoria stagionale). Al termine della gara: i padroni di casa restano fermi a quota 22 e si collocano sesti, ospiti che – dopo i 3 punti – volano ottavi con un bottino totale di 20 punti.