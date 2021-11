Questura in campo contro la violenza verso le donne: le iniziative

Per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2021, la Questura di Vercelli nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, ha previsto le seguenti iniziative, tese a sensibilizzare le persone sul tema.

Per la mattina del 25 novembre è stata predisposta una postazione mobile in piazza Cavour, che ha permesso un contatto di prossimità con la cittadinanza. Sul posto erano presenti operatori in divisa che hanno distribuito l’opuscolo “Questo non è amore” e che si sono adoperati per stimolare le persone a chiedere ed ottenere le eventuali informazioni sul tema. Presenti all’evento, nella parte centrale della mattinata, una psicologa dell’Asl Vercelli e personale del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli che gestisce il centro Antiviolenza Eos. Accanto al camper anche uno spazio per evidenziare il numero di emergenza 112 - 113, nonché il numero del centralino della Questura.

Particolarmente gradita agli operatori è stata la visita del Prefetto Lucio Parente, del Questore Maurizio Di Domenico e del Vicario Gregorio Marchese, che hanno voluto essere presenti al fianco degli operatori in questa importante campagna di sensibilizzazione della cittadinanza per la prevenzione e la lotta ai reati di genere.

Dalla sera del 24 alla sera del 25 novembre, la facciata dell’ingresso pedonale della Questura viene illuminato con dei fari di colore arancione, in omaggio alla campagna di sensibilizzazione sul tema denominata “Orange The World”.