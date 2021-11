Dai monopattini ai divieti di sosta: cosa cambia nel Codice della Strada

Dal 10 novembre entrano in vigore le misure previste dal decreto Infrastrutture che apportano anche significative novità al Codice della Strada. Dalle multe ai monopattini, dal foglio rosa al trasporto pubblico, ecco le principali novità.

Telefonini e tablet

Si allunga l’elenco degli strumenti che non si possono utilizzare mentre si guida: al voltante è vietato utilizzare smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Multe

Multe raddoppiate e sottrazione di punti triplicata per chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per il trasporto di disabili. Le sanzioni - attualmente da 84 a 335 euro - passano a un minimo di 168 al massimo di 672 euro e i punti decurtati, che oggi sono 2, diventeranno 6.

Parcheggi gratis per i disabili

Dal prossimo 1° gennaio la sosta nelle zone blu sarà gratuita per le persone con disabilità: i mezzi dovranno essere provvisti dell’apposito contrassegno. Previsti anche più parcheggi cosiddetti «rosa», riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni: anche in questo caso dovrà essere esposto un contrassegno.



In motorino senza casco

Oggi, se il trasportato non indossa il casco, il conducente viene sanzionato solo nel caso si tratti di un minorenne. Nella nuova versione, la sanzione scatterà comunque.



Monopattini

Non c’è l’obbligo di indossare i casco per i maggiorenni, così come non c’è l’obbligo di targa. Diventano invece obbligatori sia le frecce (e gli stop) che i freni su entrambe le ruote (al 1° luglio 2022: i nuovi monopattini commercializzati dopo quella data dovranno esserne provvisti, tutti gli altri hanno tempo fino al 1° gennaio 2024 per adeguarsi). L’assicurazione è obbligatoria solo per i mezzi a noleggio. Quanto ai limiti di velocità, i mezzi non potranno superare i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e i 20 km/h in tutti gli altri casi. Divieto di sosta e circolazione sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni, e contromano. Foglio rosa

Viene prolungata la validità del foglio rosa fino a un anno, introdotta durante la pandemia. L’esame di guida per il conseguimento della patente B potrà essere ripetuto tre volte. I neopatentati potranno guidare un mezzo fino a 95 Cv di potenza a patto che sia presente al loro fianco una persona di età non superiore a 65 anni con una patente conseguita da almeno 10 anni. Previsto l’inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi si esercita senza istruttore: da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.



Auto a noleggio

La modifica all’articolo 196 del Codice della strada prevede che sia il cliente della società di noleggio a pagare le infrazioni commesse mentre è alla guida.



Attraversamenti pedonali

Nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza delle «strisce»: i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo a effettuare l’attraversamento.



Mezzi pubblici inquinanti

A partire dal 30 giugno 2022 è vietata la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche Euro 1 e a decorrere dal 1° gennaio 2023 è vietata la circolazione alle stesse categorie di mezzi con caratteristiche Euro 2, mentre dal 1° gennaio 2024 il divieto riguarderà i mezzi Euro 3. Per contribuire al rinnovo dei veicoli sono previsti 5 milioni di euro per il 2022 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035.



Passaggi a livello