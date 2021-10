Cavallino d'Oro: aperte le segnalazioni per il riconoscimento voluto da Carlo Olmo

Si chiama "Il Cavallino d'Oro" ed è un riconoscimento, istituito da Carlo Olmo, come omaggio all'onorificenza che gli è stata tributata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'impegno profuso nell'ambito della lotta al Covid-19.

Il riconoscimento verrà consegnato il 4 marzo 2022, nel corso di una serata che vuole ricordare anche l'avvio delle attività solidali in ambito Covid da parte del benefattore vercellese. Destinatari del premia una persona o a un’associazione, che, nel corso di questi ultimi mesi, in ambito solidale, scientifico, artistico, culturale, sportivo, abbiano contribuito a migliorare la vita della città e dei concittadini.

L’assegnazione del riconoscimento, consistente in una statuetta che riproduce appunto un cavallo dorato, collocata su un basamento in marmo, sarà a cura di una commissione istituita da Olmo stesso, in base alle segnalazioni dei cittadini che dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2022 all’indirizzo e-mail della segreteria del Premio: angelaoliviero@yahoo.com. E’ possibile inviare segnalazioni anche per posta a Carlo Olmo, via Delpiano 7, 13100 Vercelli. Nelle e-mail o nelle lettere si dovranno spiegare i motivi per cui si propone il nominativo per il prestigioso riconoscimento e il recapito della persona prescelta.

Nell’ambito del “Cavallino d’oro”, Olmo ha anche deciso di istituire sei borse di studio riservate ai migliori allievi delle medie (classi seconda e terza) e delle superiori (dalla seconda alla quinta): in questo caso saranno gli istituti stessi a segnalare, sempre all’indirizzo e-mai della segreteria del concorso, i nominativi degli studenti da premiare e anche qui toccherà poi alla commissione istituita da Olmo fare la scelta finale.

Sia il riconoscimento “Il Cavallino d’oro” sia le borse di studio saranno consegnati durante la serata di gala del 4 marzo al Teatro Civico, durante la quale sono previste esibizioni artistiche di alto livello.

La serata del 4 marzo 2022 sarà dedicata alla memoria di Rita Casè, tesoriera dell’Aism (l’Associazione Italia Sclerosi Multipla) prematuramente scomparsa: per l’occasione, Aism allestirà una postazione nel foyer del teatro.