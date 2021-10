Nuovi ingressi al Soroptimist Club Vercelli

Mercoledì, nella ritrovata e prestigiosa cornice del Circolo Ricreativo cittadino si è svolta la conviviale di apertura dell’anno sociale del Soroptimist Club di Vercelli presieduto dalla professoressa Rita Manuela Chiappa.

Oltre alla gioia per essersi potute finalmente ritrovare in presenza, le partecipanti alla serata hanno potuto festeggiare l'ingresso di due nuove socie: Cristina Canziani eccellente musicista e direttore artistico della Camerata Ducale, e Maria Napoli, altrettanto eccellente docente di linguistica all’Università del Piemonte Orientale.

Emozionante serata dunque, che tutto il Club si augura segni una scoppiettante ripartenza per i service in atto ed anche per quelli futuri.