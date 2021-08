Pro Vercelli-Pergolettese 3-2 (ai rigori dopo lo 0 a 0, primo tempo e supplementari

Pro Vercelli-Pergolettese 0-0

(3 a 2 ai rigori, dopo i tempi supplementari)

Marcatori: Belardinelli, Bunino, Iotti

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Cristini, Carosso (Macchioni dall'85'); Iezzi, Awua (Sangiorgi dall'85'), Emmanuello (Iotti dal 74'), Erradi (Belardinelli dal 63'), Crialese; Rolando (Silenzi, dall'11' PTS), Comi (Bunino dal 74') A disposizione: Gasparini, Bunino, Silenzi, Sangiorgi, Iotti, Belardinelli, Romairone, Clemente, Rodio, Esposito, Macchioni, Secondo. All. Scienza.

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Piccardo (Verzeni dal 76'), Lambrughi, Lucenti, Villa; Zennaro (Palermo dal 76'), Arini, Perseu (Girelli dal 52'); Varas, Cancello (Guiu dal 61'), Vitalucci. (Morello dal 61') A disposizione: Labruzzo, Alari, Bariti, Palermo, Meddah, Bresciani, Guiu, Morello, Girelli, Verzeni. All. Lucchini.

Arbitra il signor Calzavara di Varese

Ammoniti: Perseu, Lucenti, Girelli, Guiu della Pergolettese; Crialese della Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO

Pochissimi spettatori (197 i biglietti venduti) per l'esordio della Pro Vercelli.

Prima gara ufficiale dell'anno, prima gara per mister Scienza, prima gara... senza il collega Paolo Sala in tribuna.

Primo angolo, senza esito, per gli ospiti all'11': nient'altro da raccontare.

Nulla da raccontare dopo 27 minuti: Pro Vercelli e Pergolettese paiono imballate, poco lucide. Gioco spezzettato, poche palle per gli attaccanti. Assenza di gioco sulle fasce laterali.

Poi il gran risveglio, improvviso, alla mezz'ora.

Carosso, palla a Emmanuello che serve Rolando, tiro palo.

Poi, cross di Iezzi, palla a Emmanuello, colpa di testa fuori ma non di molto.

Azione pericolosa, sotto porta, con Erradi che serve Comi, contrastato: applausi.

SECONDO TEMPO

4': cross di Iezzi servito da Emmanuello, testa di Crialese con palla che sbatte sulla spalla di un difensore, la Pro chiede il penalty, l'arbitro fa proseguire.

Un paio di cros dalla destra dai piedi di Rolando e Iezzi: Pro più pungente.

62': gran punizione di Rolando che sfiora la traversa.

63': Esce Erradi (buona gara) per il neo acquisto Belardinelli.

Più disinvolta la Pro in questo secondo tempo.

74': escono Comi ed Emmanuello, entrano Iotti e Bunino.

85': mischia davanti alla porta della Pergolettese su angolo ben pennellato da Rolando.

85': escono Awua (per crampi) e Carosso, entrano Macchioni e Sangiorgi.

Centrocampo inedito, con Iotti e Balardinelli mezzeali e Sangiorgi centromediano.

Primo gran recupero di Macchioni, che sbroglia in angolo un'azione offensiva degli ospiti.

5 minuti di recupero. Niente, si va ai supplementari.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

3': esterno destro al volo, dal limite, di Belardinelli, palla fuori ma non di molto.

Possesso palla e supremazia della Pro che, però, davanti non punge.

7': colpo di testa di Bunino, fuori di poco.

11': esce Rolando, entra Silenzi.

Gran chiusura difensiva di Iezzi, allo scadere. Uno di recupero.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

7': gran tiro di Iotti e gran risposta del portiere Soncin.

Squadre stanche, allungate.

Belardinelli servito in area sciupa con un tiro sul fondo.

RIGORI

Batte Varas, gol. Pergolettese 1 Pro Vercelli 0.

Belardinelli: gol. Parità (1-1)

Batte Villa, grande parata di Tintori, Pergolettese 1 Pro Vercelli 1, ma con un rigore da battere.

Bunino, gol, Pro Vercelli in vantaggio (2-1)

Arini, gol. (2-2).

Batte Macchioni, palo ed è parità (2 a 2).

Batte Guiu: alle stelle. Sempre 2 a 2, con un rigore battuto in più dalla Pergolettese.

Silenzi: para Soncin, sempre 2 a 2.

Batte Morello: traversa.

La palla a Iotti, se segna è finita: angolo destro, gol, 3 a 2 per la Pro che passa il turno.