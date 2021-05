Troppe persone sotto i portici: bar chiuso per 5 giorni

Troppi avventori sotto i portici, all'esterno del locale e così, poco dopo le 19 di sabato la Polizia locale ha contestato la violazione delle norme anti-covid e notificato la chiusura del bar Cavour per 5 giorni.

Come era prevedibile, nel primo sabato di zona gialla e nonostante la pioggia, non sono mancati i giovani e meno giovani che si sono dati appuntamento in centro per trascorrere il pomeriggio insieme. E, come era altrettanto prevedibile, l'impossibilità a utilizzare gran parte dei dehors - a causa della pioggia - ha fatto il resto con troppe persone ferme sotto i portici e tavolini sistemati alla meno peggio fuori dagli spazi previsti. L'arrivo delle forze dell'ordine ha anche causato qualche momento di tensione, con rumoreggiamenti e fischi.

Al momento non sono noti altri provvedimenti presi nei confronti degli avventori o di altri locali cittadini: il bilancio dei controlli arriverà probabilmente a week end concluso.